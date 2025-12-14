لاعب سيراميكا: حلمي طولان مدير فني كبير.. والهجوم ضده غير منطقي

أكد إسلام عيسى، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا ومنتخب مصر الثاني، أن الجهاز الفني واللاعبين قدموا ما عليهم في بطولة كأس العرب.



وقال عيسى، في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج «الكلاسيكو» على قناة «ON»: «حلمي طولان مدير فني كبير للغاية، والهجوم ضده أمر غير منطقي».

وأضاف: «الجهاز الفني لمنتخب مصر واللاعبون بذلوا كل ما عليهم في بطولة كأس العرب، لذلك لا أرى مبررًا للهجوم على حلمي طولان».

وتابع: «واجهنا سوء توفيق غير طبيعي في بطولة كأس العرب، لا سيما أمام منتخب الكويت والإمارات، وأهدينا العديد من الفرص».

وأردف: «سوء التوفيق فقط هو من تسبب في خروجنا من كأس العرب، وكان لدينا محلل أداء في البطولة، وكان اسمه عاطف».

وواصل: «لا أعلم شيئًا عن أزمة محلل الأداء، والمنتخب في المعسكر الأخير كان به محلل أداء، وهو الذي سافر معنا إلى كأس العرب».