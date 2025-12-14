«أسلوب القلعة الحمراء يتوافق مع طموحي».. تصريحات نارية من مدرب الأهلي عقب مواجهة الجيش الملكي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال ييس توروب: "كان حجم النادي الأهلي وفرص الفوز بالألقاب سبب موافقتي، أنا رجل طموح جدًا، وأحب أن أكون تحت ضغط، وأعرف قيمة الأهلي، وأنه يريد الفوز دائمًا، وهذا يتوافق مع طموحي".

وأشار الإعلامي أحمد عبد الباسط إلى موافقة الأهلي على منح ييس توروب إجازة.

الأهلي يوافق على إجازة ييس توروب

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

"يس توروب حصل على موافقة من الأهلي لاستغلال فترة التوقف وقضاء 5 أيام إجازة في الدنمارك بعد مباراة الجيش الملكي".

منصة فرنسية تهاجم لاعبي وجماهير الجيش الملكي بعد مواجهة الأهلي

واستنكرت منصة إعلامية شهيرة ما حدث في مباراة الأهلي والجيش الملكي أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.