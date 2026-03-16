أحمد موسى يعلن أسماء الفائزين في مسابقة نورانيات قرآنية.. 10 رابحين

أعلن الإعلامي أحمد موسى أسماء الفائزين في مسابقة «نورانيات قرآنية»، التي تُعد واحدة من أبرز المسابقات الدينية الهادفة إلى تشجيع حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

وجاء إعلان النتائج خلال برنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد'، حيث وجه التهنئة للفائزين، مؤكدًا أن المسابقة تسعى إلى دعم حفظة كتاب الله وتعزيز القيم الدينية لدى مختلف الفئات.



كشف الإعلامي أحمد موسى، عن نتيجة السحب في اليوم الـ16 حتى الـ 20 من مسابقة نورانيات قرآنية التي أطلقتها قناة صدى البلد في القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك.

وكانت الفائزة الأولى في يوم 16 من رمضان فاطمة محمد الشرقاوي محمد، والثانية فايقة عبدالحميد حسانين سليمان.

وسحب في يوم 17 من رمضان، والفائزة الأولى عزة نصر ماضي علي، والثانية فاطمة الزهراء ياسر عبدالوهاب.

وسحب ليوم الـ 18 من رمضان والفائزة الأولى رنا عصام محمد صديق، والثاني جمعة فتحي نصر محمد.

وسحب ليوم ال 19 من رمضان، والفائزة الأولى انصاف حسين عبدالغني عبدالله، والثانية رباب حلمي عبدالحميد الفضالي.

وسحب لليوم الـ 20 من رمضان والفائزة الأولى هبة سمير إبراهيم ياسين، والثاني جاد بغدادي مرسي.

ووجه موسى، الشكر للنائب محمد أبو العينين على رعايته وإطلاقه لهذه المناسبة وحرصه على أن يكون مقدمي المسابقة من حفظة كتاب الله.