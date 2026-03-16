الرئيس السيسي يؤكد دعم ومساندة مصر الكاملة للسعودية في ظل التطورات الحالية بالشرق الأوسط

الرئيس السيسي يؤكد دعم ومساندة مصر الكاملة للسعودية الشقيقة في ظل التطورات الحالية بالشرق الأوسط
أ ش أ

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بأخيه الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، حيث استهل رئيس الجمهورية الاتصال بتأكيد دعم ومساندة مصر الكاملة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل التطورات الحالية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

وشدد رئيس الجمهورية- خلال الاتصال- على رفض وإدانة مصر الشديدة للاعتداءات الإيرانية على السعودية؛ باعتبارها انتهاكًا مرفوضًا لسيادة دولة عربية شقيقة، مؤكدا ضرورة احترام سيادة كافة الدولة العربية ومقدرات شعوبها.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، إلى أن رئيس الجمهورية استعرض ما تقوم به مصر من اتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية؛ من أجل خفض التصعيد الإقليمي، مشددًا على المصير المشترك الذي يجمع بين مصر ودول الخليج، وأن الأمن القومي لكليهما جزء لا يتجزأ.

كما ثمن السيد رئيس الجمهورية، الجهود التي تقوم بها المملكة تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولى عهده الأمير محمد بن سلمان من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة واحتواء التصعيد الراهن.

من جهته، ثمَّن الأمير محمد بن سلمان، موقف مصر الداعم والمساند للمملكة، مؤكدا على الروابط والعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، كما أعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر من أجل الحفاظ على استقرار الدول العربية.

وقال متحدث رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول سبل تعزيز الجهود العربية المشتركة من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية وتفعيل مفهوم الأمن القومي العربي، كما تم الاتفاق خلال الاتصال على مواصلة التشاور بين البلدين الشقيقين تعزيزًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

