الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأرصاد تُحذر من تقلبات جوية حادة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة بهذا الموعد

حنان توفيق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 18 مارس وحتى الأحد 22 مارس 2026. وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن هذه الفترة ستشهد ظواهر جوية متفاوتة تتطلب توخي الحذر من قبل المواطنين وسائقي المركبات.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة:
توقعت الهيئة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب أنحاء الجمهورية، كما تشهد البلاد نشاطاً ملحوظاً للرياح تتراوح سرعتها ما بين 40 إلى 50 كم/ساعة.

وحذرت الأرصاد من أن الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق، مع التأكيد على أن خرائط الطقس تشهد تغيرات سريعة قيد المتابعة والتحديث.

حالة الطقس:
يسود طقس بارد في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يكون حاراً على مناطق جنوب الصعيد، مع عودة الأجواء الباردة خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة خلال الفترة (18 - 22 مارس):
- القاهرة الكبرى والوجه البحري:
تبدأ درجات الحرارة العظمى يوم الأربعاء بـ 26 درجة، ثم تنخفض تدريجياً لتصل إلى 21 درجة يومي السبت والأحد، بينما تتراوح الصغرى بين 16 و12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية:
تتراوح العظمى بين 23 درجة يوم الأربعاء، وتنخفض لتصل إلى 19 درجة بحلول نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، مع صغرى تترواح بين 15 و11 درجة.

- شمال الصعيد:
يسجل يوم الأربعاء 28 درجة للعظمى، وتنخفض الحرارة تدريجياً لتصل إلى 22 درجة يوم الأحد، فيما تسجل الصغرى ما بين 12 و10 درجات.

-جنوب الصعيد:
تظل المنطقة الأكثر حرارة، حيث تسجل العظمى يوم الأربعاء 35 درجة، ثم تنخفض لتستقر عند 26 درجة يوم الأحد، مع صغرى تتراوح بين 19 و13 درجة مئوية.

