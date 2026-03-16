أربيلوا يعلن غياب بيلينجهام عن ريال مدريد

أكد ألفاروا أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، غياب الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب الفريق الأول عن مواجهة مانشستر سيتي، في إطار إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الملكي بثلاثية نظيفة على ملعبه سانتياجو برنابيو.

وقال أربيلوا في تصريحات صحفية: “نسخة من ريال مدريد أريد رؤيتها غدًا؟ نفس الفريق الذي لعبنا به في مباراة الذهاب، ليس لدينا هدف آخر سوى الفوز بنفس التواضع والالتزام اللذين أظهرناهما في هذا اللقاء، بل وأكثر من ذلك، لأن المهمة لن تكون سهلة، التواضع والطموح هما ما نحتاجه غدًا”.

وأضاف: "ندرك تمامًا صعوبة مباراة الغد وقوة الخصم الذي سنواجهه، إذا أردنا الفوز فلا بد لنا من تقديم أداء رفيع المستوى، كما فعلنا في مباراة الذهاب أو حتى أفضل، بروح الفريق الواحد، وكذلك بذل الجهد والتضحية، وأن نسبب لهم الكثير من المتاعب".

وعن بيلينجهام، اختتم: “كان يرغب في الانضمام إلى زملائه ولكنه لن يشارك، يسعدني رؤيته يقترب من العودة، سيكون أحد قادة الفريق”.