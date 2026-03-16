مبابي يزين قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني ألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، قائمة الملكي لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في إطار إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي قد خسر بثلاثية نظيفة من ريال مدريد في مباراة الذهاب.

وشهدت القائمة تواجد الفرنسي كيليان مبابي بعد غيابه عن مباراة الذهاب.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس

خط الدفاع: داني كارفاخال - ديفيد ألابا - ترنت ألكسندر أرنولد - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - دين هويسين - دييجو أجوادو - ماريو ريفاس

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيدريكو فالفيردي - أوريلين تشاوميني - أردا جولر - خورخي سيستيرو - مانويل أنخيل - سيزار بالاسيوس - تياجو بيتارش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - جونزالو جارسيا - إبراهيم دياز - فرانكو ماستانتونو