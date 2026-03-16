جوارديولا يمنح لاعبي مانشستر سيتي يوم راحة قبل مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال

قرر الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه المحترف الدولي المصري عمر مرموش، منح لاعبيه يوم راحة كامل في خطوة غير تقليدية، قبل مواجهة ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، متخليًا عن الحصة التدريبية المفتوحة المعتادة قبل المباريات الكبرى.

التدريب المعتاد الذي يُجرى عادة في مرافق النادي ويُفتح لوسائل الإعلام لفترة قصيرة لم يُطبق يوم الأحد، في خطوة سبق لجوارديولا تنفيذها قبل مباراة دورتموند في نوفمبر الماضي، والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي 4-1، ما أثبت فعالية أسلوبه رغم كونه غير مألوف في الأجواء الأوروبية.

ويأتي هذا القرار في سياق تجهيز الفريق ذهنيًا وجسديًا للمباراة، حيث يحرص جوارديولا على منح اللاعبين فرصة استعادة النشاط قبل مواجهة حاسمة في دوري الأبطال، مع التركيز على التوازن بين الراحة والتحفيز النفسي.

من المقرر أن يعقد المدرب الإسباني مؤتمره الصحفي الرسمي قبل اللقاء برفقة قائد الفريق برناردو سيلفا، بينما سيصل ريال مدريد إلى ملعب الاتحاد لإجراء مؤتمره الصحفي وجلسة التدريب الرسمية، استعدادًا للمباراة المرتقبة.