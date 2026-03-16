سامح شكري : الحرب في غزة كشفت تحديات كبيرة لمنظومة العدالة الدولية

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك مخاطر باتساع رقعة الصراع العسكري، قد يترتب عليه مزيد من الأضرار التي قد تلحق بالدول المتحاربة والدول التي تتلقى هذه الأعمال العدائية والمدانة من قبل إيران.

وقال السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، ان موقف مصر كان دائما يقوم على ضرورة إعمال الحكمة والتعامل مع الأمور باتزان، والسعي للوصول إلى حلول سياسية تعفي المنطقة من مزيد من المخاطر.

وأضاف السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ان المنظومة الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تتعرض لضغط شديد للغاية، مشيرًا إلى عدم فاعلية مجلس الأمن في هذه الأزمة، وكذلك في أزمات أخرى، منها أزمة غزة والحرب التي استمرت لعامين متتاليين، ووجود من يعترض على فكرة وقف الحرب.

وأشار السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن الأمم المتحدة أُنشئت من أجل عدم انزلاق الدول إلى حروب ومواجهات عسكرية، لكن ما يحدث ينبئ بوجود تحديات كبيرة لمنظومة القيم الدولية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويجعل اللجوء والارتكان إلى القوة مرة أخرى نهجًا لتحقيق المصالح وفرض الإرادة.