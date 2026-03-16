تطييب جسد البابا شنودة في الذكرى الـ14 لنياحته بدير الأنبا بيشوي| شاهد

في أجواء مملوءة بالمحبة والوفاء، شهد دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون مراسم تطييب جسد مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث، وذلك بمزاره داخل دير القديس أنبا بيشوي، في الذكرى الرابعة عشرة لنياحته.

وجرت مراسم التطييب وفق التقليد الكنسي الذي تحرص عليه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ذكرى نياحة الآباء البطاركة، حيث يتم فتح المقبرة وتطييب الجسد بالحنوط والعطور، وسط صلوات وتسابيح خاصة تعبّر عن الإيمان بقيامة الأموات والحياة الأبدية.

ويحرص عدد من الآباء الأساقفة والرهبان على المشاركة في هذه المناسبة السنوية، إلى جانب حضور عدد من الكهنة لإحياء ذكرى البابا الراحل، واستعادة سيرته الروحية والوطنية التي تركت أثرًا عميقًا في تاريخ الكنيسة القبطية.

ويُعد البابا شنوده الثالث أحد أبرز بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الحديث، حيث جلس على الكرسي المرقسي عام 1971، واستمرت خدمته لأكثر من أربعة عقود، شهدت نشاطًا رعويًا وتعليميًا واسعًا، إلى جانب حضوره القوي في الحياة الوطنية والفكرية.

كما عُرف البابا الراحل بإسهاماته الكبيرة في التعليم الكنسي والكتابة الروحية، إذ ترك عشرات الكتب والعظات التي ما زالت تُقرأ حتى اليوم، فضلًا عن دوره في تثبيت الإيمان وتعزيز وحدة الكنيسة وخدمتها في مصر وخارجها.

وتبقى ذكرى نياحة البابا شنوده الثالث مناسبة روحية خاصة لدى الأقباط، يستعيدون فيها مسيرة راعٍ ترك بصمة واضحة في تاريخ الكنيسة، ويستذكرون تعاليمه التي ما زالت حيّة في وجدان الكثيرين.