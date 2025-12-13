قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاعب سيراميكا: حلمي طولان مدير فني كبير.. والهجوم ضده غير منطقي
لمكافحتها وليس للتسلية .. نشأت الديهي يوضح دور الإعلام في مواجهة الجريمة | فيديو
قانون الإيجار القديم يحسم قيمة الإيجارات .. الزيادات حسب نوع المنطقة
الأمومة أولوية قصوى .. وفاء مكي تكشف سبب ابتعادها عن الفن | فيديو
إسلام عيسى: علي ماهر أفضل من حلمي طولان.. ولو كان مدربًا للمنتخب لتغيرت النتائج
بالأسماء .. نشأت الديهي يكشف قادة «ميليشيات مُناهضة» لحماس في غزة |فيديو
رسالة بالإنجليزي والعربي تشعل الجدل.. عمرو أديب يرد على مُهاجمي أحمد السقا
موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025
السكة الحديد: نقلنا 36 ألف راكب سوداني بمشروع العودة الطوعية
تغيرات جديدة .. أسعار سبائك الذهب بمصر في آخر تحديث
نيران صديقة .. آرسنال يهزم وولفرهامبتون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
محافظة الإسكندرية توضح سبب انبعاث رائحة غاز غدا في برج العرب
رياضة

توروب: الأهلي نادٍ بحجم طموحي .. وكأس الرابطة فرصة لاكتشاف البدلاء والناشئين

ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي
ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي
إسلام مقلد

كشف ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، تفاصيل المفاوضات التي قادته لتولي القيادة الفنية للفريق، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء تواصلت معه قبل توقيع العقد بنحو أربعة أسابيع، وأنه كان على دراية كاملة بتاريخ الأهلي ومكانته الكبيرة على المستويين العربي والإفريقي.

وقال توروب، في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إن أكثر ما جذبه لخوض التجربة هو حجم النادي وطموحه الكبير، مشيرًا إلى أن الأهلي نادٍ يملك عقلية تنافسية تتشابه مع طموحاته الشخصية، وهو ما شجعه على قبول المهمة دون تردد.

تجربة خاصة

وأوضح المدرب الدنماركي أنه يعيش تجربة خاصة منذ وصوله، لافتًا إلى أنه قضى شهرين فقط داخل النادي، لكنه لمس حجم الأهلي الحقيقي من خلال جماهيره، سواء في الشارع أو داخل الاستاد، حيث يشعر دائمًا بحالة من التفاعل الكبير، ورغبة الجماهير في التقاط الصور، وهو ما يعكس الشعبية الجارفة للنادي.

الرؤية الفنية للفترة الحالية

وتحدث توروب عن رؤيته الفنية في الفترة الحالية، مؤكدًا أنه يسعى للفوز في كل مباراة، لكنه في الوقت نفسه يدرك أهمية منح اللاعبين فرصة حقيقية للتعرف عليهم عن قرب، وتقييم مدى قدرتهم على الانضمام للفريق الأول والاستمرار ضمن خططه المستقبلية.

وأشار المدير الفني إلى أن بطولة كأس الرابطة تمثل فرصة مثالية لمتابعة اللاعبين البدلاء الذين لم يحصلوا على فرص كافية، إلى جانب الوقوف على مستوى لاعبي قطاع الناشئين، من أجل تقييم جودة العناصر المتاحة وقوة القاعدة التي يعتمد عليها النادي في صناعة المواهب.

أداء أشرف بن شرقي

وأشاد توروب بالمستوى الذي يقدمه أشرف بن شرقي، مؤكدًا أن الفضل في تطوره يعود للاعب نفسه، موضحًا أنه قدم مستويات مميزة سواء في مركز الجناح الأيمن أو الأيسر، ويتمتع بجودة فنية عالية وقدرة واضحة على تنفيذ التعليمات داخل الملعب.

وعن مستقبل بعض المواهب الشابة، شدد مدرب الأهلي على أن قرار الموافقة على عرض برشلونة بشأن التعاقد مع حمزة عبدالكريم يعود بالكامل إلى إدارة النادي، مؤكدًا أن هذه الملفات تُدار وفق رؤية الإدارة ومصلحة الأهلي في المقام الأول.

ييس توروب الأهلي القلعة الحمراء

