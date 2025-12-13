كيف يفكر الأهلي في تدعيم خط الهجوم بعد إصابة يزن النعيمات .. وسر التردد فى الصفقة الجديدة

تسببت إصابة الاردني يزن النعيمات مهاجم منتخب الاردن ونادي العربى القطري فى توقف مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم تعرض يزن النعيمات لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام العراق، بعدما تعرض لالتواء قوي في القدم، ليغادر اللقاء محمولًا على نقالة، في إصابة ستبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن 9 أشهر.

اتفاق مبدئي توقف بسبب الإصابة

وكان الأهلي قد توصل في وقت سابق إلى اتفاق كامل مع يزن النعيمات على كافة الشروط الشخصية، في إطار خطة تدعيم الخط الأمامي، على أن يتبقى فقط التوصل لاتفاق مالي مع نادي العربي القطري.

ورفض الأهلي حينها تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والبالغ 1.5 مليون دولار، حفاظًا على العلاقات القوية التي تربطه بالأندية القطرية، مفضلًا إنهاء الصفقة بالاتفاق الودي بين الطرفين.

وشهدت الأيام الماضية تواصلًا مباشرًا بين الأهلي واللاعب، حيث أبدى النعيمات ترحيبه بالانتقال إلى القلعة الحمراء، مع طلبه تأجيل الحسم النهائي لحين الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العرب، وهو ما رحبت به إدارة النادي.

النعيمات خارج الحسابات

غير أن الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب وضعت حدًا نهائيًا لتلك المفاوضات، ليخرج يزن النعيمات رسميًا من حسابات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية، بعد أن كان الخيار الأول لتدعيم مركز المهاجم الصريح.

وأكد مصدر داخل الأهلي أن الإصابة غيرت مسار الخطة الهجومية بالكامل، وأن النادي بدأ فورًا في دراسة أسماء بديلة تتناسب مع احتياجات الفريق الفنية.

بدائل مطروحة على طاولة الأهلي

وكشف المصدر أن قائمة الترشيحات الحالية تضم بابلو الصباغ مهاجم نادي سوون الكوري الجنوبي، وعلي علوان مهاجم الكرمة العراقي، مشيرًا إلى أن أحدهما مرشح بقوة ليكون البديل المحتمل ليزن النعيمات.

وأوضح المصدر أن هناك تحفظًا داخل الأهلي بشأن ضم بابلو الصباغ، لأسباب تتعلق ببعض التفاصيل الشخصية للاعب، أبرزها اتجاهه للغناء بجانب كرة القدم، إلى جانب بدء إجراءات استخراج جواز سفر فلسطيني، وهو ما قد يسمح بقيده كلاعب محلي حال إتمام التعاقد.

تفاصيل عرض الصباغ

وفي السياق ذاته، كشف ممدوح الساعاتي، وكيل بابلو الصباغ، أن الأهلي تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب، وأن ناديه الكوري حدد في البداية مبلغ 2 مليون دولار للاستغناء عنه، قبل أن يتم التوصل لاتفاق مبدئي على تخفيض القيمة إلى 1.5 مليون دولار تُسدد على دفعتين.

وأضاف وكيل اللاعب أن الأهلي لا يزال يدرس أكثر من اسم قبل اتخاذ القرار النهائي، مشيرًا إلى أن الصباغ طلب الحصول على راتب سنوي يقدر بمليون دولار، كما قام بتجديد عقده مع ناديه الحالي، بهدف تحقيق أقصى استفادة مالية في حال رحيله.

على علوان فى الصورة

كما دخل على علوان مهاجم منتخب الاردن وزميل يزن النعيمات فى الصورة خاصة بعد تألقه مع الأردن طوال مباريات بطولة كأس العرب .

وأكدت مصادر قريبة من اللاعب أن علي علوان رحب بشدة للانضمام للاهلي ولكن لم يحدث أى امور رسمية حتى الان .