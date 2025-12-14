أخبار الوادي الجديد: المحافظ يشهد الاستعدادات النهائية لختام مهرجان الرياضات التراثية.. وإقامة مصانع للتمور والأكواب وتعبئة البن بتكلفة 13 مليون جنيه

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد يشهد الاستعدادات النهائية لختام مهرجان الرياضات التراثية والفنون

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، الاستعدادات التنظيمية النهائية لختام مهرجان الوادي الجديد الأول للرياضات التراثية والفنون،بمشاركة عربية متميزة ومتسابقين من مختلف محافظات الجمهورية، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والقائمين على تنظيم الحدث.

وشهد المحافظ طابور العرض الذي ضم فرق الخيالة والهداج وسباقات السرعة، وفرسان القوس والسهم على ظهور الخيل، وقوافل الضعن لمتسابقي الإبل، إلى جانب منافسات أشواط الإثارة، وسباقات التتابع للقبائل، ومزايين الإبل، شاملة سباقات القدرة والتحمل، فضلا عن مشاركات رياضات الصيد بالصقور والسلوقي، في مشهد جسّد روح التنافس الشريف وعمق الموروث العربي الأصيل. كما شهد مراسم حفل الزفاف البدوي على الهوّدج الذي تم تنظيمه بالقرية التراثية، و أعقبه تفقد معرض المنتجات التراثية.

كما التقى المحافظ عددًا من فرسان الهجن والفروسية وممارسي الرماية والصيد والعارضين بالقرية التراثية، معربًا عن تقديره لمشاركتهم الفاعلة فى إحياء الرياضات التراثية وتعزيز التبادل الثقافي وترسيخ الهوية العربية، بما يسهم في نقل هذا الموروث للأجيال القادمة.

إقامة مصانع للتمور والأكواب وتعبئة بن بالوادي الجديد بتكلفة 13 مليون جنيه

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن إقامة مصنع للتمور ومصنع للأكواب الورقية صديقة البيئة ووحدة تعبئة بن بإجمالي 13 مليون .

وأكد محمد العديسي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، أن المديرية نجحت في تنفيذ مصنع للتمور بمدينة الخارجة بتكلفة 10.5 مليون جنيه، يشمل وحدة تصنيع وتعبئة متكاملة وكافة مستلزمات التشغيل و3 ثلاجات حفظ تمور بسعة 180 طنا.

وأضاف العديسي، أنه جرى إقامة وحدة تصنيع أكواب ورقية صديقة للبيئة ووحدة لتعبئة البن بغرب مدينة الخارجة بتكلفة 2.5 مليون جنيه وفرت فرص عمل جديدة للشباب.

ولفت العديسي، إلى أن هذه المشروعات من الاعتمادات المالية لمؤسسة التكافل الاجتماعي التابعة للمديرية بعد نجاح المؤسسة في تنفيذ مشروعات استثمارية تدر عائدا ماليا للإنفاق على المساعدات الاجتماعية ودعم الحالات الأولى بالرعاية وفك كرب الغارمين والغارمات ودعم الأرامل والمطلقات وحالات تكافل وكرامة.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إن نجاح المؤسسة يأتي في المقام الأول بدعم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، حيث دعم المؤسسة من خلال قرار جمع تبرعات لها من خلال تحصيل رسوم على خروج الحاصلات الزراعية من المحافظة بالإضافة إلى تحصيل رسوم إدارية من الوحدات المحلية بالمحافظة عند استخراج التراخيص المتنوعة مما دعم المؤسسة بمبالغ مالية مثلت نقطة تحول في أدائها، ومكنها من زيادة الدعم الاجتماعي.

كيلو السمك بـ25 جنيهًا بمنافذ الوحده المحليه

طرحت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، من خلال الوحدة المحلية لمدينة الخارجة، كميات من الأسماك الطازجة للبيع للمواطنين بسعر 25 جنيهًا للكيلو، وذلك بمنفذ ديوان عام المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفي إطار جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.

وجاء ذلك عقب قيام الأجهزة الرقابية والتموينية بضبط سيارة محمّلة بكميات من الأسماك الطازجة خلال حملات المتابعة على المنافذ والطرق، حيث جرى التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع توجيه بطرح الأسماك للمواطنين عبر المنافذ الرسمية بدلًا من إعدامها، حفاظًا على المال العام وتحقيق الاستفادة القصوى منها.



وأكدت المحافظة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى سد احتياجات الأسواق المحلية من السلع الغذائية المختلفة، ومواجهة أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع، خاصة في ظل زيادة الطلب خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن بيع الأسماك بسعر مخفض يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير مصدر بروتين بأسعار مناسبة.

وشهد منفذ ديوان عام المحافظة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين لشراء الأسماك، وسط إشادة بالجهود التي تبذلها المحافظة في توفير السلع الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، وتفعيل الدور الرقابي على المنافذ لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح أحد مسؤلي المحافظة، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي على الأسواق والمنافذ والطرق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات ومتابعة جودة السلع المعروضة، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، بما يحقق التوازن داخل الأسواق ويحافظ على استقرارها.