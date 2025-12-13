البسوا الشتوي .. منخفض جوي يضرب المحافظات خلال ساعات

منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات، يبحث عنها المواطنون لسوء الاحوال الجوية، والتي شهدت حالة الطقس الآن ارتفاعا ملحوظا في معدلات البحث، تزامنا مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلا ليسود طقس بارد.

البسوا الشتوي.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

حالة الطقس اليوم في مصر

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد تكون شبورة مائية صباحا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

تحذير عاجل من الأرصاد



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تأثير الشبورة المائية على مستوى الرؤية الأفقية، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح، مطالبة قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات السلامة المرورية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.2 و 1.75 متر، مع رياح سطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض جوي جديد وتأثيره على مصر

وقال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد مرور منخفضات جوية على البحر المتوسط، تؤثر بشكل مباشر على بلاد الشام، خاصة سوريا ولبنان وفلسطين، ما يؤدي إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح وسقوط الأمطار.

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة، أن منخفضا جويا جديدا متوقع مروره بدءا من الغد، وسيؤدي إلى سقوط أمطار على مصر، خاصة على السواحل الشمالية، مشيرا إلى أن التأثير الأكبر سيكون على بلاد الشام مع توقعات بهطول أمطار غزيرة قد تستمر عدة أيام.

وأشار إلى أن تأثير المنخفض الجوي سيتراجع تدريجيا مع نهاية الأسبوع، لتشهد البلاد حالة من الاستقرار النسبي وتحسن الأحوال الجوية، لافتا إلى أن محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء مرشحة أيضا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون غزيرة أحيانا.

وأكد أن فرص سقوط الأمطار تشمل عددا من المحافظات، على رأسها السواحل الشمالية ومحافظة البحر الأحمر.

حالة الطقس غدا الأحد 14 ديسمبر 2025

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد 14 ديسمبر 2025، مؤكدة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا، بارد ليلا على معظم المناطق.

الطقس غدا وتحذيرات الشبورة

حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا اعتبارا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى 9 صباحا، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالإرشادات المرورية، ومنها القيادة بهدوء، وعدم السير في حال انعدام الرؤية، وتشغيل كشافات الشبورة، وترك مسافات أمان كافية بين السيارات، واستخدام مساحات الزجاج باستمرار.

فرص سقوط الأمطار غدا

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إضافة إلى مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد، مع ظهور سحب منخفضة قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 14 ديسمبر 2025

القاهرة 21 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 20 12

بنها 20 13

دمنهور 20 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 13

دمياط 20 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 22 12

السويس 21 11

الإسكندرية 20 13

العلمين الجديدة 20 12

مطروح 20 12

السلوم 19 11

سيوة 20 09

العريش 19 13

رفح 19 13

رأس سدر 22 10

نخل 18 05

كاترين 11 01

الطور 23 13

طابا 19 12

شرم الشيخ 24 17

رأس غارب 22 13

الغردقة 23 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 26 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 08

سوهاج 23 10

قنا 24 09

الأقصر 24 10

أسوان 24 11

الوادي الجديد 23 06

أبو سمبل 23 13