طقس الـ48 ساعة المقبلة بين ثلاثة ظواهر جوية.. هل تتجدد فرص الأمطار؟| الأرصاد تجيب

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تأثير ثلاثة ظواهر جوية على الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة، مشيرة إلى تباين الأحوال الجوية بين البرد في الصباح والليالي، والاعتدال خلال النهار، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن معظم المحافظات تشهد اليوم السبت أجواء مستقرة، مع درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأضافت خلال - تصريحات لـ "صدى البلد"، أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة تتراوح بين 22 و23 درجة، مشيرة إلى أن الأجواء مائلة للدفء نهارا مع ظهور أشعة الشمس.

وأشارت غانم، إلى أن الطقس سيظل باردا خاصة في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث تسجل درجة الحرارة الصغرى في القاهرة 12 درجة، وتصل إلى 10 درجات في المدن الجديدة.

وقد أوضحت الهيئة، في بيان لها، أن طقس اليوم والغد سيكون باردا في الصباح الباكر، معتدلا نهارا، وباردا ليلا على أغلب الأنحاء. وأضافت أن هناك فرصا لسقوط أمطار على بعض المناطق، مع استمرار الشبورة المائية في الصباح، وتكون كثيفة أحيانا، خاصة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما لفتت الهيئة إلى إمكانية سقوط أمطار خفيفة اليوم السبت 13 ديسمبر، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بشكل متقطع.

وأشارت إلى أن الرياح ستكون نشطة أحيانا خلال الفترة من الأحد 14 ديسمبر وحتى الأربعاء 17 ديسمبر، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، أيضا بشكل متقطع، مما قد يزيد من الشعور بالبرودة في تلك المناطق.

وسوف نرصد لكم درجات الحرارة الـ 72 ساعة القادمة، والتي جاءت كالتالي:

درجات الحرارة السبت 13 ديسمبر

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 9 درجات مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 10 درجات مئوية

درجات الحرارة الأحد 14 ديسمبر

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 9 درجات مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10 درجات مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 15 ديسمبر

القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10 درجات مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11 درجات مئوية.