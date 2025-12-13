برودة ليلية وشبورة صباحية..الأرصاد تكشف ملامح الطقس وتحذر المواطنين

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن درجات الحرارة خلال فترة الليل ستظل منخفضة ولن يكون هناك ارتفاعات قادمة في درجات الحرارة سواء خلال فترة النهار أو الليل.

وأضافت أن أعلى قيمة تسجلها درجات الحرارة خلال فترة النهار تصل إلى 23 درجة، ولكن البرودة مازالت متواجدة خاصة خلال فترة الليل والصباح الباكر.

ولفتت إلى أن طقس اليوم مستقر على أغلب المحافظات والعظمي تصل إلى 21 درجة على القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى قلة كميات السحب.

وشددت على أن فرص الأمطار أقل من أمس، تتراوح من بين خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، ولكنها لن تكون مؤثرة.

ونوهت بتكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من النهار، بالإضافة إلى اعتدال حركة الرياح، محذرة من تساقط الأمطار بشكل قوي ومأثر ونشاط واضح للرياح بداية من الغد.

وأكدت على أن الأجواء الصيفية والحارة لن تعود مرة أخرى، ولذلك ننصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية.