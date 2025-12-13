الزراعة: إطلاق مبادرة نوعية لدعم صغار المزارعين وتعزيز الميكنة الزراعية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 276 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 5 وحتى 11 ديسمبر الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ــ نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ــ افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي الثالث لممثلي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفــاو"، بحضور الدكتور شو دونيو المدير العام للمنظمة وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعدد من الوزراء.

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لتسلم "ميدالية أغريكولا" أرفع أوسمة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الممنوحة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعدد من الوزراء وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمتابعة جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق، وذلك بحضور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتنمية المُستدامة بينما وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تجديد اتفاقية الاستضافة الجديدة للمركز الدولي للأسماك في مصر.

كما شهد الوزير حفل التخرج السنوي لأكاديمية السويدي للتعليم الفني، حيث احتفلت الأكاديمية بتخريج الدفعة الثانية عشرة لعام 2025.

ووقع مركز البحوث الزراعية، بروتوكول تعاون مع برنامج "كافي" المموّل من الاتحاد الأوروبي، لتدريب 400 ألف مزارع قمح في 5 محافظات على الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة.

بينما عقد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، اجتماعا مع الفريق المختص بإنشاء قاعدة البيانات المعلوماتية لبنك الجينات الإقليمي في جنوب سيناء والبنوك التابعة للمركز؛ لبحث آليات تطوير نظام معلومات الموارد الوراثية النباتية وسبل ربطه بقاعدة البيانات الوطنية للأراضي والمياه.

كما استقبل المركز وفدا رفيع المستوى من جامعة چينچو الصينية لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستخدام الأمثل للموارد الوراثية والتنوع البيولوجي، كذلك نظمت محطة بحوث الشيخ، فاعلية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة في المناطق النائية، خاصة في شمال سيناء.

كما كثّف باحثو المركز، جولاتهم الميدانية ضمن مبادرة “اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير”، في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الزراعية في سيناء، كذلك شارك المركز، ممثلًا عن جمهورية مصر العربية، والقارة الأفريقية في اجتماعات الفريق الحكومي العامل المعني بإعداد الإطار الاستراتيجي المستقبلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لما بعد 2030، وذلك بتكليف من السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للاتفاقية لتعزيز الدور المصري في هذا الملف الدولي.

بينما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إطلاق مبادرة نوعية لدعم صغار المزارعين وتعزيز الميكنة الزراعية، حيث بدأت في توزيع حوالي 434 آلة "فراطة ذرة" مُعاد تأهيلها بالكامل كمنح مجانية على صغار المزارعين.

كما أعلنت تنفيذ نحو 1875 نشاط إرشادى متنوع مابين ندوات إرشادية وحلقات نقاشية وزيارات حقلية فى نطاق المراكز الإرشادية، و مراقبات وجمعيات إستصلاح الأراضي، استفاد منها حوالي 47875 مزارع بمختلف المحافظات، خلال شهر نوفمبر.

بينما أطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملة وطنية توعوية، استهدفت مربي الدواجن بجميع محافظات الجمهورية، بإجراءات الأمن الحيوي، خاصة خلال فصل الشتاء، كما كثفت حملاتها الرقابية خلال شهر نوفمبر، حيث تم المرور على 430 منشأة وضبط 58 مخالفة، كذلك تم تحصين أكثر من 8.1 مليون جرعة للقاحي الحمى القلاعية والوادي المتصدع في جميع محافظات الجمهورية منذ بداية الحملة.

بينما نظم معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التابع لمركز البحوث الزراعية بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، ورشة عمل بعنوان “دور صحة التربة في مجابهة التغيرات المناخية”.

كما نشرت الوزارة تقريرا صادر عن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، حول جهود وأنشطة الإدارة خلال شهر نوفمبر الماضي، كما أعلن قطاع استصلاح الأراضي عن إزالة 80 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 6615 مترًا، خلال أسبوع. ونشرت الوزارة أيضا تقريرا عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، استعرضت فيه أنشطة وجهود الهيئة خلال شهر نوفمبر الماضي بينما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا يتضمن أبرز جهود وأنشطة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث استقبل المعمل أكثر من 31 ألف عينة، كما استقبل المعمل، وفدا من الخبراء الصينيين، برفقة ممثلين من الإدارة المركزية للحجر الزراعى المصرى للإطلاع على أحدث التقنيات العلمية ودور المعمل الرقابى فى مجال تحاليل سلامة الغذاء، كما استقبل وفدا كوريا فى إطار الزيارة الرسمية لأعضاء مبادرة التعاون الكوري–الأفريقي في مجالي الغذاء والزراعة للجهات التابعة لمركز البحوث الزراعية لفتح آفاق التعاون البحثى، كما بلغ اجمالى عدد العينات التي استلمها المعمل هذا الأسبوع حوالي 7500 عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.