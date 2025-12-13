الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يواصل إغلاق المعابر ويمنع إدخال المساعدات

أفاد مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن الاحتلال يواصل إغلاق المعابر ويمنع إدخال المساعدات للقطاع، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل .

وأضاف مكتب الإعلام، أننا نحمل الاحتلال المسؤولية المباشرة عن الواقع الإنساني بالقطاع، مطالبين بالتحرك العاجل والضغط من أجل فتح المعابر.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي، أن أكثر من مليون ونصف مليون نازح يقيمون في مراكز إيواء بالقطاع، لافتا أن الوضع الإنساني في جميع أنحاء القطاع كارثي.

وأعلن مكتب الإعلام ، عن تعطل خطوط نقل المياه في عدد من مراكز الإيواء المؤقتة، مشيرا إلى انهيار 13 منزلا وغرق 27 ألف خيمة بسبب المنخفض الجوي.

ولفت إلى تعطل عشرات النقاط الطبية المؤقتة بسبب المنخفض الجوي، موضحا أن المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع شكل كارثة إنسانية، كما تضرر مليون نازح من تداعيات المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع.