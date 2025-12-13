قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ بوركينا فاسو بالعيد القومي..وكينيا بذكرى يوم الاستقلال
الوطنية للانتخابات تنظر التظلمات على نتيجة 30 دائرة مُلغاة بأحكام «الإدارية العليا»
مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وبرايتون
مدبولي: الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا
رئيس الوزراء ووزير الصحة يتفقدان مستشفى العاصمة 2
الفريقان فى ميزان الفلوس .. لاعب من فلامنجو يساوي القيمة التسويقية للاعبى بيراميدز بالكامل
95 مليون جنيه ... مكافاة كبري تنتظر بيراميدز حال الفوز امام فلامنجو
بلاغات متبادلة.. ضبط طرفي واقعة فيديو صفع مسن كفر الشيخ
12 حتى الآن.. الإدارية العليا تستقبل الطعون على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
محمد صلاح يعود لقائمة الريدز قبل صدام برايتون في البريميرليج
مدبولي: مشروعات "حياة كريمة" في القطاع الصحي تُجسد اهتمام الدولة بتحقيق الرعاية الشاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بمكونات منزلية.. وصفات طبيعية لترطيب اليدين

آية التيجي

تعاني الكثير من النساء من جفاف اليدين وتشقق الجلد، خاصة مع كثرة الغسيل واستخدام المنظفات والتعرض للطقس البارد.

أبرز وصفات ترطيب اليدين بمكونات طبيعية

 وكشف موقع Verywell Health، أنه يمكن لبعض المكونات المنزلية البسيطة أن تساعد في ترطيب اليدين بفعالية واستعادة نعومتهما دون الحاجة إلى منتجات باهظة الثمن، ومن أبرزها :

ـ زيت الزيتون والسكر:
يعمل زيت الزيتون كمرطب طبيعي غني بمضادات الأكسدة، بينما يساعد السكر على تقشير الجلد الميت. توصي المواقع الأجنبية بخلط المكونين وتدليك اليدين لتحفيز الدورة الدموية والحصول على نعومة فورية.

ـ العسل الطبيعي:
يُعد العسل من أقوى المرطبات الطبيعية لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا وقدرته على الاحتفاظ بالرطوبة داخل الجلد. يُستخدم بوضع طبقة رقيقة على اليدين وتركها لعدة دقائق قبل الشطف.

ـ زيت جوز الهند:
غني بالأحماض الدهنية التي تساعد على ترميم حاجز الجلد، ويُفضل استخدامه قبل النوم للحصول على ترطيب عميق، خاصة لليدين شديدتي الجفاف.

ـ الشوفان المطحون مع الزبادي:
يساعد الشوفان على تهدئة البشرة المتهيجة، بينما يمد الزبادي الجلد بالرطوبة وحمض اللاكتيك الذي يحسن ملمس البشرة.

ـ الألوفيرا (جل الصبار):
يُستخدم جل الصبار لترطيب اليدين وتهدئة التشققات، كما يساهم في تجديد خلايا الجلد وتحسين مرونته.

ـ الحليب والعسل:
يحتوي الحليب على دهون وبروتينات مفيدة للبشرة، ويساعد مزجه مع العسل على ترطيب اليدين وتنعيمهما بشكل ملحوظ.

نصائح لتعزيز فعالية الوصفات

ـ استخدام الوصفات بانتظام للحصول على نتائج أفضل.

ـ ارتداء قفازات قطنية بعد الترطيب، خاصة قبل النوم.

ـ تجنب الإفراط في استخدام الصابون القاسي والمنظفات دون حماية اليدين.

ويعد الاعتماد على وصفات طبيعية منزلية لترطيب اليدين خيارًا آمنًا وفعالًا، خاصة عند المواظبة عليها، حيث تساعد هذه المكونات على تغذية البشرة وتقليل الجفاف والتشققات، وفقًا لما أكدته مواقع العناية بالبشرة الأجنبية.

