قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات.. الأهلي يواجه الجيش الرواندي
رئيس وزراء تايلاند: سنواصل العمل العسكري ضد كمبوديا حتى لا نشعر بالتهديد
الدوريات الأوروبية وكأس القارات.. مواعيد مباريات اليوم السبت 13-12- 2025
متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟.. العلامة رقم 5 لا يمكن تجاهلها
لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك
أول تعليق من البيت الأبيض حول "صور وألعاب خارجة" عليها صورة ترامب
أركان فؤاد ونادية مصطفي يحتفلان بزفاف كريمتهما بحضور النجوم | صور
هل أصلي سنة الفجر في البيت أم المسجد؟.. كثيرون لا يعرفون
4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب
أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين.. طرق فعالة في التعايش وتقليل التوتر النفسي
سعر الذهب اليوم 13-12-2025
قطع جثـ.ــمانها .. تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة فتاة في منطقة عين شمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

يتساءل كثير من المواطنين عن حكم الزكاة على الأموال المودعة في البنوك، وخاصة الشهادات ذات القيمة العالية، ومدى وجوب إخراج الزكاة عليها.

 وفي حلقة حديثة من برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول زكاة شهادة بنك بقيمة 300 ألف جنيه، موضحًا الشروط والضوابط الشرعية لإخراج الزكاة.

 

 

شروط وجوب الزكاة

أوضح أمين الفتوى أن الزكاة لا تجب إلا إذا توافرت عدة شروط أساسية:

الإسلام وتمام الملك:

يجب أن يكون المال مملوكًا بالكامل لصاحبه، غير متعلق بحقوق للغير أو ديون مستحقة.

بلوغ النصاب الشرعي:

نصاب الزكاة يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ويبلغ حاليًا أكثر من 400 ألف جنيه، وبالتالي فإن أي مال أقل من هذا المبلغ لا تجب عليه الزكاة.

حول القمر الكامل:

يشترط مرور حول قمري كامل على المال، أي سنة هجرية، لكي يحسب لصاحبه وجوب الزكاة.

حساب الديون:

الديون الواجبة السداد خلال العام تُخصم من المال الصافي للزكاة.

الديون بعيدة الأجل تُخصم فقط بمقدار القسط المستحق خلال السنة.

الديون المرجوة السداد تُضاف إلى وعاء الزكاة إذا كان تحصيلها مؤكدًا في الوقت المحدد.

كيفية حساب الزكاة

بعد تحديد المال الصافي، تُحسب الزكاة بنسبة 2.5% أي قسمة المال على أربعين.

تُعطى الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين، وليس للأقارب الذين يجب على صاحب المال الإنفاق عليهم كالوالدين والأبناء والزوجة، لأن نفقتهم تجب من الأصل وليس من الزكاة.

حكم الزكاة على شهادة 300 ألف جنيه

السائل يمتلك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه، وهو أقل من النصاب الشرعي الحالي.

بناءً على ذلك، لا تجب الزكاة على هذا المال إلا إذا بلغ قيمة نصاب الذهب عند حلول موعد إخراج الزكاة.

حكم الزكاة على الأموال الأموال المودعة الأموال المودعة في البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

المعاشات

التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

سعر الذهب

قفزة حادة وغير مسبوقة.. الذهب يسجل أكبر ارتفاع خلال ديسمبر وعيار 21 مفاجأة

أعراض فيروس H1N1ش

H1N1 يهدد المدارس.. أعراض فيروس أنفلونزا الخنازير وإرشادات وقائية هامة

صلاح

قرار عاجل من أرني سلوت بعد الأزمة مع محمد صلاح.. تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 12-12-2025 .. تحرك جديد

عبلة كامل

صورة للفنانة عبلة كامل داخل المستشفى تثير الجدل .. ما قصتها؟

ترشيحاتنا

مجيد بوقرة

بوقرة يعلن نهاية مشواره مع منتخب الجزائر الرديف ويرفض دور المساعد

يزن النعيمات

صدمة لـ الأهلي.. إصابة يزن النعيمات بـ الرباط الصليبي

أحمد حسن

أحمد حسن يقدم آلاف الاعتذارات بعد الخروج من كأس العرب

بالصور

متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟.. العلامة رقم 5 لا يمكن تجاهلها

متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟ علامات لا يجب تجاهلها
متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟ علامات لا يجب تجاهلها
متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟ علامات لا يجب تجاهلها

أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين.. طرق فعالة في التعايش وتقليل التوتر النفسي

أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين
أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين
أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين

الشباب يريدون الاستقرار.. الزواج التقليدي"رجع" وترشيحات الأهل والمعارف تكسب

هل الزواج التقليدي رجع ينتشر؟ ولماذا؟
هل الزواج التقليدي رجع ينتشر؟ ولماذا؟
هل الزواج التقليدي رجع ينتشر؟ ولماذا؟

10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه… تغذي الأسرة في البرد

10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه
10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه
10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه

فيديو

أسرار ياسمين عبدالعزيز

لو هتجوز تاني مش هقول .. ياسمين عبد العزيز تكشف أسرارا عن حياتها

جريمة عروس المنوفية

جريمة عروس المنوفية .. خالتها تفجر مفاجآت غير محسوبة

وفاة المطرب أحمد صلاح

رحيل المطرب أحمد صلاح يهز الوسط الشعبي .. وحلمي عبدالباقي ينعاه

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد