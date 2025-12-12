قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وظائف حديثي التخرج في البنك الأهلي المصري.. قدم الآن

يبحث عدد كبير من الشباب حديثي التخرج عن الوظائف الخالية المتاحة، والتي اعلنها البنك الأهلي المصري، بفتح باب التقديم لوظائف خالية لحديثي التخرج عبر موقعه الرسمي.

الوظائف الخالية

وظائف حديثي التخرج في البنك الأهلي المصري

وذلك في إطار سعيه لاستقطاب الكفاءات الشابة وتوفير فرص عمل مناسبة في عدد من التخصصات، وذلك لما تحظى به الوظائف المصرفية الحكومية من اهتمام كبير بين الشباب لما توفره من مزايا واستقرار وظيفي.

يشير البنك إلى إتاحة عدد من الفرص في تخصصات متعددة، مع تحديد مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، والتي جاءت على النحو التالي.

شروط التقديم لوظائف حديثي التخرج في البنك الأهلي المصري

يشترط ألا يكون للمتقدم أقارب حتى الدرجة الأولى والثانية والثالثة نسبا أو حتى الدرجة الثانية بالمصاهرة داخل البنك.

ألا يتجاوز سن المتقدم 28 عاما في تاريخ الموافقة على التعيين.

يشترط تطابق محل الإقامة الحالي مع العنوان المثبت في بطاقة الرقم القومي.

يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل دراسي عال معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

يقبل البنك خريجي دفعات 2020 و2021 و2022 و2023 و2024 فقط.

يشترط الحصول على تقدير عام جيد طوال سنوات الدراسة.

التخصصات المطلوبة لوظائف البنك الأهلي المصري لحديثي التخرج

كليات تكنولوجيا المعلومات.

كليات حاسبات ومعلومات.

كليات هندسة حاسبات تخصصي حاسبات واتصالات.

كليات حقوق.

كليات التجارة بجميع تخصصاتها.

كليات إدارة الأعمال بتخصصات بنوك وائتمان ومالية وموارد بشرية ونظم معلومات وتسويق وأعمال دولية.

كليات اقتصاد وعلوم سياسية بتخصصي اقتصاد وإحصاء.

خطوات التقديم

يمكن للراغبين في الالتحاق بوظائف البنك الأهلي المصري من حديثي التخرج الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك، واختيار أيقونة الوظائف من الصفحة الرئيسية، ثم تعبئة البيانات المطلوبة بدقة لإتمام عملية التقديم.

وظائف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توسع الدولة في تنفيذ مشروعات قومية بمجال الطاقة النظيفة، مما يزيد الحاجة إلى كوادر هندسية وفنية مؤهلة لدعم هذا القطاع الحيوي. 

وتسعى الوزارة إلى جذب شباب قادر على تطوير منظومة الطاقة الوطنية ورفع كفاءة الخدمات داخل الهيئة.

شروط التقديم في وظائف وزارة الكهرباء

تشترط الوزارة أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السيرة والسلوك، مع الحصول على المؤهل الدراسي المناسب لكل وظيفة، حيث يشترط بكالوريوس هندسة للمهندسين وبكالوريوس تجارة للمحاسبين ودبلوم صنايع للفنيين ورخصة قيادة مهنية للسائقين.

كما يتطلب اجتياز الاختبارات والتمتع باللياقة الصحية وعدم وجود احكام قضائية سابقة، ويشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الكهرباء

تشمل الوظائف المطروحة مهندسين ومحاسبين وفنيين وسائقين، وهي تخصصات رئيسية تعتمد عليها مشروعات الطاقة المتجددة المنتشرة في عدد من المحافظات. 
وتم اختيار هذه التخصصات وفق دراسة لاحتياجات التشغيل الفعلية بهدف إتاحة فرص متنوعة لمختلف المؤهلات.

 

الأوراق والمستندات المطلوبة

حددت الهيئة مجموعة من المستندات الأساسية للتقديم، وتشمل صورة المؤهل الدراسي وشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي، إلى جانب تحديد موقف التجنيد للذكور وتقديم صورة رخصة القيادة المهنية لوظيفة السائق.

وتشدد الهيئة على أهمية استكمال جميع المستندات لضمان قبول الطلبات.

آخر موعد للتقديم

حددت الهيئة يوم 17 ديسمبر 2025 كآخر موعد لتلقي الطلبات، على أن يتم تسليم الملفات مباشرة إلى مدير عام الموارد البشرية داخل الهيئة.

وتدعو وزارة الكهرباء الشباب إلى سرعة التقديم للاستفادة من هذه الفرص التي تعد من أبرز الوظائف الحكومية المتاحة حاليا في قطاع الطاقة المتجددة بمصر.

