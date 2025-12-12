قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج
القاهرة تسجل 20 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الجو اليوم
بالانفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
الرعاية الصحية :تقديم 105 مليون خدمة طبية وعلاجية تحت مظلة التغطية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى
الزراعة تضرب بيد من حديد.. ضبط مخزن غير مرخص لتهريب الأسمدة المدعمة بالمحلة الكبرى
طيران الاحتلال يحلق على ارتفاع منخفض في الجنوب اللبناني
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. مفاجآت كبيرة تنتظر الزوار
استشاري نوم تكشف أسباب ارتفاع معدلات الأرق بين النساء
ما الذي تم من تطوير بمستشفى قصر العيني وأهم التحديات؟..رئيس جامعة القاهرة يجيب
استشاري مناعة يوضح أسباب تباين الإحساس بالبرودة بين الأفراد
الزمالك يدرس إعارة الكيني بارون أوشينج في الميركاتو الشتوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يدرس إعارة الكيني بارون أوشينج في الميركاتو الشتوي

نادي الزمالك
نادي الزمالك
يسري غازي

يدرس نادي الزمالك إعارة الكيني بارون أوشينج لاعب فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يأتي ذلك في ظل عدم اقتناع الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف بإمكاناته  منذ انضمامه للقلعة البيضاء.

وتبحث إدارة نادي الزمالك تسويق الكيني أوشينج لاعب القلعة البيضاء عبر الإعارة لأحد الفرق المحلية فى الميركاتو الشتوي لتحقيق الاستفادة المالية.

ولم ينجح اللاعب الكيني في ترك أي بصمة داخل الفريق، كما ظهر بمستوى متواضع في مشاركته الأخيرة أمام كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر.

وتعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف مع نظيره فريق كهرباء الاسماعيلية بثلاثة أهداف لكل فريق.

تعديل موعد مباراة الز الك والبلدية 

قررت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة فى كأس مصر.

وأعلنت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة ضمن منافسات بطولة كأس مصر لتقام يوم 28 ديسمبر الحالي بدلاً من 27 من الشهر ذاته.

وأبلغ مسئولو نادي الزمالك، الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا بحث إمكانية تعديل موعد مباراة الفريق أمام بلدية المحلة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والتي كان مقررًا إقامتها في الثانية والنصف عصر السبت 27 ديسمبر الجاري على إستاد المقاولون العرب.

الزمالك ارون أوبشنج كهرباء الاسماعيلية كأس عاصمة مصر بلدية المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقية رفعت عبد الباري

بعد تتويجها عالميًا.. رقية رفعت تناشد شيخ الأزهر: حلمي التعيين مُعيدة لخدمة كتاب الله

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. مفاجآت كبيرة تنتظر الزوار

صورة أرشيفية

قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان

اليوديانج

توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج

موعد شهر طوبة 2026 في التقويم القبطي وطقس الشتاء في مصر

موعد شهر طوبة 2026 في التقويم القبطي وطقس الشتاء في مصر

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

متى نصوم رمضان 2026 وكم عدد ساعات الصوم في اليوم الأول؟

باق 70 يومًا.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصوم في اليوم الأول

ترشيحاتنا

سيارات فاخرة

لندن تسحب سيارات الأثرياء الفاخرة بسبب تهربهم من دفع المخالفات

أوبرا Neon

إطلاق أوبرا Neon.. برنامج يغير كل شيء عن كيفية تصفح الإنترنت

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تحديث جديد في إنستجرام يكشف عن عالم خوارزميتك المخفي.. قائمة أفضل الهواتف في العالم 2025

بالصور

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد