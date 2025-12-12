الزمالك يدرس إعارة الكيني بارون أوشينج في الميركاتو الشتوي

يدرس نادي الزمالك إعارة الكيني بارون أوشينج لاعب فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يأتي ذلك في ظل عدم اقتناع الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف بإمكاناته منذ انضمامه للقلعة البيضاء.

وتبحث إدارة نادي الزمالك تسويق الكيني أوشينج لاعب القلعة البيضاء عبر الإعارة لأحد الفرق المحلية فى الميركاتو الشتوي لتحقيق الاستفادة المالية.

ولم ينجح اللاعب الكيني في ترك أي بصمة داخل الفريق، كما ظهر بمستوى متواضع في مشاركته الأخيرة أمام كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر.

وتعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف مع نظيره فريق كهرباء الاسماعيلية بثلاثة أهداف لكل فريق.

تعديل موعد مباراة الز الك والبلدية

قررت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة فى كأس مصر.



وأعلنت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة ضمن منافسات بطولة كأس مصر لتقام يوم 28 ديسمبر الحالي بدلاً من 27 من الشهر ذاته.



وأبلغ مسئولو نادي الزمالك، الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا بحث إمكانية تعديل موعد مباراة الفريق أمام بلدية المحلة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والتي كان مقررًا إقامتها في الثانية والنصف عصر السبت 27 ديسمبر الجاري على إستاد المقاولون العرب.