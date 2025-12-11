تأكيدا لـ صدى البلد.. اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة الزمالك والبلدية بـ كأس مصر

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن إدارة الكرة أرسلت خطابًا عاجلًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات القليلة الماضية لطلب تأجيل بلدية المحلة في دور الـ32 لكأس مصر، المقرر لها في الثانية والنصف عصر يوم 27 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.



وأكد مدير الكرة في تصريحات لـ المركز الإعلامي بنادي الزمالك أن الاتحاد وافق رسميًا على تأجيل المباراة وأخطر الزمالك بإقامة المباراة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.



ويأتي طلب الزمالك بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 25 ديسمبر الجاري في كأس عاصمة مصر.