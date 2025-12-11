كنز غذائي .. ماذا يحدث عند تناول شوربة العدس في الشتاء؟

يعد العدس من المشروبات الشتوية المفيدة والتي يعشقها الكثير للتدفئة ، شوربة العدس غنية بالألياف والحديد وحمض الفوليك، مما يساعد على تقوية المناعة، تحسين الهضم، وحماية القلب.

كما تساهم في التحكم بالوزن بفضل قدرتها على الشعور بالشبع لفترات طويلة، لتكون بذلك وجبة مثالية لمواجهة برودة الطقس.

فوائد شوربة العدس في أيام الشتاء

فمن أول ملعقة من شوربة العدس في أيام الشتاء، يبدأ جسمك يستفيد بشكل ملحوظ… فهي ليست مجرد وجبة دافئة، لكنها كنز غذائي حقيقي:

تعزز الطاقة فوراً

لأنها غنية بالكربوهيدرات المعقدة التي تمنحك شبع وطاقة ثابتة لفترة طويلة.

تقوي المناعة

العدس يحتوي على نسبة عالية من الزنك والحديد وحمض الفوليك، ما يساعد جسمك على مقاومة العدوى والتغلب على إجهاد الشتاء.

تحسن الهضم

بفضل الألياف القابلة للذوبان التي تنظّم حركة الأمعاء وتقلل الانتفاخ والإمساك.

تساهم في فقدان الوزن

لأنها وجبة مشبعة جداً بسعرات قليلة، فتمنع الجوع المتكرر.



تحمي القلب

شوربة العدس مليئة بالفوليك والبوتاسيوم والألياف، وهي عناصر تساعد على خفض الكوليسترول وتنظيم الضغط.



تحافظ على حرارة الجسم

وجبة مثالية في البرد… ترفع حرارة جسمك وتمنحك شعور فوري بالدفء.