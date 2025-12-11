قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 أندية ضمنت البقاء في دوري أبطال أوروبا.. ما موقف ليفربول؟
دولة أوروبية تحظر الحجاب في المدارس
بعد وفاة المرشح أحمد جعفر.. الوطنية للانتخابات تصعّد سيد عيد لخوض الإعادة بحدائق القبة
25 مليار قدم مكعب | اكتشاف غازي جديد ينعش آمال الاقتصاد المصري .. وخبير يوضح
غلق كلي للمحور المركزي الموازي شهرًا .. اعرف التفاصيل
بشرى لـ منتخب مصر .. الحرس الثوري يهدد مشاركة نجم إيران في مونديال أمريكا
بعد طلب عاجل من الزمالك .. تأجيل لقاء بلدية المحلة في كأس مصر
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
سائق محافظ الدقهلية في الكلبش بمخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه.. القصة الكاملة
قبل واقعة اللوفر.. سرقة 600 قطعة أثرية من متحف بريطاني
الجيش الأوكراني: قوات روسية قليلة دخلت مدينة سيفيرسك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حقوق الإنسان: الوطنية للانتخابات أظهرت شفافية عالية في التعامل مع الشكاوى

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

أكد محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الرشاوى الانتخابية وتوجيه الناخبين لا يُعد مؤشرًا على خلل في نتائج العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن تلقي 19 شكوى منذ ساعات الصباح وحتى انعقاد المؤتمر الصحفي لا يُغير من سلامة الانتخابات بالنظر إلى العدد الكبير للجان الفرعية البالغ 2372 لجنة، مؤكدًا أن هذه الشكاوى تُعالج فوريًا بما يضمن نزاهة وشفافية التصويت.

وأوضح ، خلال برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أظهرت شفافية عالية في التعامل مع الشكاوى، مشيدًا بالتدخل اللحظي لوقف أي مخالفات محتملة، مضيفًا أن تصدي وزارة الداخلية لجرائم الرشوة الانتخابية على الفور، وضبط المخالفين وإحالة الوقائع للجهات المختصة للتحقق، يمثل تطورًا ملحوظًا في ثقافة ممارسة العملية الديمقراطية، ويعكس مدى الحرص على حماية حقوق الناخبين والحفاظ على نزاهة الانتخابات.

وأكد أن البرلمان الجديد، وفقًا لنتائج المرحلة الثانية، سيشهد تمثيلًا متنوعًا يشمل المعارضة والشباب والمستقلين، مشيرًا إلى أن مجلس النواب القادم لن يشهد سيطرة حزب واحد على الأغلبية، ما يتيح أداءً تشريعيًا ورقابيًا أقوى.

وشدد على أن مشاركة المواطنين كانت "جيدة"، والأهم هو أن تكون المشاركة السياسية واعية، لتمكين الناخب من اختيار نواب مؤهلين قادرين على تمثيل المواطنين بفاعلية ضمن البرلمان الجديد.

المجلس القومي لحقوق الإنسان الهيئة الوطنية للانتخابات الرشاوى الانتخابية الناخبين الشكاوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

صغير _ أرشيفية

انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

وزير التربية والتعليم

تفاصيل عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

المذيعة مني عبدالوهاب

دخلت السجن وخرجت لقيت برنامجي اتسرق.. موسيلفا يتهم مذيعة شهيرة بالسرقة

مصرع شاب في المنوفية

سقطا من الطابق الخامس.. مصرع نجار مسلح وإصابة زميله في المنوفية

تعبيرية

تعرف على أسماء وصور موزعي الرشاوي الانتخابية

بالصور

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط
القرنبيط
القرنبيط

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

فيديو

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد