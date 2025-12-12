حتى 31 يناير.. البحث العلمي تعلن فتح باب التقديم في مسابقة جديدة للشباب

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلة في اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية، في إطار حرص الأكاديمية على دعم الإبداع العلمي بين طلاب التعليم قبل الجامعي، وإتاحة الفرص للمشاركة في المنافسات العلمية التي تعزز الابتكار والجودة والتنافسية في التعليم؛ عن فتح باب التقديم في مسابقة جديدة للشباب تحت عنوان:"مستقبل الوقود الحيوي في مصر"

شروط التقديم في مسابقة مستقبل الوقود الحيوي في مصر

واوضحت الأكاديمية شروط المسابقة كالتالي:

- إعداد فيديو قصير مدته من 3 إلى 5 دقائق يتناول الوقود الحيوي، مستقبله في مصر، وأهميته، وإرساله إلى اللجنة في موعد أقصاه الخميس 1 يناير 2026.

- ألا يقل عمر المتسابق عن 14 عامًا ولا يزيد عن 20 عامًا بنهاية ديسمبر 2025، على أن يكون مقيدًا بمرحلة التعليم الإعدادي أو الثانوي (قبل الجامعي).

- يُرسل الفيديو مرفقًا بصورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

وأشارت إلى أن آخر موعد لتلقي المقالات هو 31 يناير 2026.

واوضحت تفاصيل إعلان النتائج والجوائز:

- تُعلن أسماء الفائزين خلال احتفالية تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

- تمنح الأكاديمية 3 جوائز مالية للمراكز الفائزة، بالإضافة إلى شهادات تقدير.

- تدعو الأكاديمية جميع الطلاب المهتمين بالعلوم والبحث والابتكار للمشاركة وإطلاق طاقاتهم الإبداعية في مجال يُعد من أهم مجالات المستقبل في مصر والعالم.