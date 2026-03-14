فن وثقافة

الحلقة 24.. مواجهة مؤثرة بين تارا عبود ووالدها في فخر الدلتا

أوركيد سامي

يشهد مسلسل فخر الدلتا مواجهة إنسانية مؤلمة بين تارا ووالدها، بعدما يرفض تقدّم فخر للزواج بها، تكشف عن المسافة الشاسعة التي قد تنشأ أحيانًا بين نوايا الآباء واحتياجات الأبناء، وذلك في أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل فخر الدلتا المعروض على قنوات DMC ومنصتي WATCH It وYango Play.


تنهار تارا عبود بعد أن يرفض الأب تقدّم فخر للزواج منها، وتجد نفسها أمام قرار لم يكن مجرد موقف عابر، بل لحظة تهتز فيها ثقتها بكل ما كانت تعتقد أنه واضح في حياتها، لتأخد سيارتها وتقودها مبتعدة عن المنزل، حتى يوقفها والدها رغبة في الحديث معها.


يأتي هذا الموقف كصدمة قاسية لـ تارا، خاصة أن علاقتها بفخر لم تكن بالنسبة لها مجرد إعجاب عابر، بل تجربة حب حقيقية آمنت بها وتمسكت بها. لذلك، حين تحاول مواجهة والدها، لا يكون الحديث مجرد نقاش عائلي عادي، بل انفجارًا لمشاعر مكبوتة، إذ تشعر أن القرار الذي اتخذه باسم مصلحتها قد انتزع منها ما تراه هي أفضل ما يمكن أن يحدث لها.


يحاول الأب من جهته أن يتمسك بالمنطق المعتاد: الأب الذي يرى أنه الأقدر على تحديد الطريق الأنسب لابنته. لكن هذا المنطق نفسه يصبح بالنسبة لتارا جزءًا من الأزمة، لا حلًّا لها. فكلما كرر أن ما يفعله هو من أجل مصلحتها، ازداد شعورها بأن صوتها ورغباتها لا مكان لهما في هذه المعادلة.


ومع تصاعد المواجهة، تتحول الأزمة من مسألة زواج مرفوض إلى صراع أوسع حول الحق في اتخاذ القرار. تحاول تارا التمسك بخيارات أخرى لمستقبلها، وعلى رأسها السفر، وكأنها تبحث عن منفذ تستعيد به قدرتها على التحكم في حياتها. لكن رفض الأب لهذا الخيار أيضًا يجعلها تشعر بأن كل الطرق تُغلق أمامها باسم الحرص عليها.


في تلك اللحظة تبلغ المواجهة ذروتها العاطفية، حين تتحول فكرة الأفضل التي يكررها الأب إلى سؤال مؤلم في ذهن ابنته: هل يمكن أن تُتخذ كل هذه القرارات بدافع الحب، بينما تشعر هي بكل هذا القدر من الخذلان؟ وهكذا يكشف المشهد عن مأزق إنساني مألوف؛ حيث يصرّ الآباء أحيانًا على حماية أبنائهم بالطريقة التي يرونها صحيحة، بينما يرى الأبناء في ذلك قيدًا على حريتهم وحقهم في اختيار مصائرهم.


فخر الدلتا مسلسل اجتماعي كوميدي بطولة أحمد رمزي وتارا عبود وحنان سليمان وكمال أبو ريّة وعلي السبع وأحمد عصام السيد ويرصد رحلة شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة باحثاً عن ذاته وفرصته الحقيقية.

