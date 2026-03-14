السعودية .. اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في منطقة الجوف



أعلنت وزارة الدفاع السعودية نجاح وحدات الدفاع الجوي بالمملكة في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في منطقة الجوف.

وفي وقت لاحق من اليوم السبت ؛ ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، أنه جرى اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي و6 مسيّرات في المنطقة الشرقية إضافة إلى مسيّرة في منطقة الجوف.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، قد أعلن أمس اعتراض وتدمير 28 طائرة مسيّرة بعد دخولها المجال الجوي، إضافة إلى 10 مسيّرات أخرى تم التعامل معها في المنطقة الشرقية، وذلك ضمن الجهود المستمرة للتصدي للتهديدات وحماية أمن المملكة.

كما جرى اعتراض وتدمير 27 مسيّرة معادية استهدفت عدة مواقع، من بينها حي السفارات والخرج والمنطقتان الشرقية والوسطى والربع الخالي، إلى جانب صاروخ باليستي أُطلق باتجاه محافظة الخرج.