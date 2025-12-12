قصف عنيف بالبريج.. مدفعية الاحتلال تشعل جبهة جديدة في غزة

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية، بأن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي وجّهت قصفًا مكثفًا نحو المناطق الواقعة شمال شرق مخيم البريج في وسط قطاع غزة، وذلك في إطار التصعيد العسكري المتواصل على مختلف مناطق القطاع، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وذكرت المصادر أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف أطراف المخيم والمناطق الزراعية المحيطة به، مما أثار حالة من الهلع بين السكان المدنيين، في وقت لم يُعلن فيه عن وقوع إصابات بشكل فوري.

وفي وقت سابق ، أفادت مصادر إعلامية فلسطينية مساء الخميس، بأن القوات الإسرائيلية نفّذت قصفًا مدفعيًا مكثفًا باتجاه حي الشجاعية الواقع شرق مدينة غزة، ما أدى إلى حالة من الهلع بين سكان المنطقة وسط استمرار تصاعد التوتر الميداني، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ووفقًا للمصادر، سُمع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن سقوط عدة قذائف مدفعية على أطراف الحي، في وقتٍ تواصل فيه المدفعية الإسرائيلية استهداف المناطق الشرقية للقطاع منذ ساعات الصباح.