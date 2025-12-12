قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جبران يوجه المديريات بمواصلة التفتيش: هدفنا توسيع برامج التشغيل للشباب وذوي الهمم
قصف عنيف بالبريج.. مدفعية الاحتلال تشعل جبهة جديدة في غزة
قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 12-12-2025
دعاء للميت يوم الجمعة .. ردد أفضل 310 أدعية تنير القبر وتجعله من رياض الجنة
حتى 31 يناير.. البحث العلمي تعلن فتح باب التقديم في مسابقة جديدة للشباب
اهتمام إسباني بمصطفى شوبير.. وإدارة الأهلي: غير قابل للنقاش
معتز الخصوصي: تسليم كشوف الحصر العددي لمندوبي المرشحين يضمن نزاهة وسلامة الانتخابات
منى زكي عن فيلم الست: ضميري مرتاح
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي الشجاعية في غزة
ننشر الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة أول المنتزة بالإسكندرية
أخبار العالم

قصف عنيف بالبريج.. مدفعية الاحتلال تشعل جبهة جديدة في غزة

غزة
غزة
فرناس حفظي

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية، بأن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي وجّهت قصفًا مكثفًا نحو المناطق الواقعة شمال شرق مخيم البريج في وسط قطاع غزة، وذلك في إطار التصعيد العسكري المتواصل على مختلف مناطق القطاع، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وذكرت المصادر أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف أطراف المخيم والمناطق الزراعية المحيطة به، مما أثار حالة من الهلع بين السكان المدنيين، في وقت لم يُعلن فيه عن وقوع إصابات بشكل فوري.

وفي وقت سابق ، أفادت مصادر إعلامية فلسطينية مساء الخميس، بأن القوات الإسرائيلية نفّذت قصفًا مدفعيًا مكثفًا باتجاه حي الشجاعية الواقع شرق مدينة غزة، ما أدى إلى حالة من الهلع بين سكان المنطقة وسط استمرار تصاعد التوتر الميداني، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ووفقًا للمصادر، سُمع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن سقوط عدة قذائف مدفعية على أطراف الحي، في وقتٍ تواصل فيه المدفعية الإسرائيلية استهداف المناطق الشرقية للقطاع منذ ساعات الصباح.

