الاتحاد الدولي للكانوي يقيم أول دورة للبارا كانوي باللغة العربية في مصر



أقام الاتحاد الدولي للكانوي والكياك بالمشاركة مع الاتحاد المصري للعبة برئاسة أحمد كامل دورة متخصصة لمدربي ولاعبي البارا كانوي باللغة العربية، إضافة إلى أول دورة للتصنيف الطبي الموجهة للدول الناطقة باللغة العربية، وذلك في إطار التعاون الدولي ودعم نشر رياضة البارا كانوي في المنطقة العربية.



وتقام الدورتان تحت رعاية: وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية المصرية والاتحاد المصري للكانوي والكياك.

وشهدت الدورتان مشاركة وحضور نخبة من خبراء الاتحاد الدولي، وهم: جون إدوارد – رئيس لجنة البارا كانوي بالاتحاد الدولي وجون كريستوف – المحاضر الدولي للبارا كانوي وفاطيما فريندوز – أخصائي التصنيف الدولي وحضر ايضا مدير التطوير والتنمية بأفريقيا وأوروبا في الاتحاد الدولي.



ويأتي تنظيم هذه الدورات في مصر تأكيدًا لدورها الريادي في تطوير الرياضات البارالمبية، وتعزيز التعاون مع الهيئات الدولية، ودعم الكوادر الفنية والطبية في دول المنطقة.