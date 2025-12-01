قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

انعقاد الاجتماع التاسع للجمعية العمومية للاتحاد المصري للدارتس

اتحاد المصري للدارتس
اتحاد المصري للدارتس

انعقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري للدارتس في تمام الساعة السابعة مساء يوم 29 نوفمبر، ليكون الاجتماع رقم 9 منذ تأسيس الاتحاد وحتى الآن. 

وترأس الجلسة الدكتور يحيى عبد القادر رئيس الاتحاد المصري للدارتس و السادة اعضاء مجلس الادارة وذلك بحضور مندوب من وزارة الشباب والرياضة وآخر من اللجنة الأولمبية المصرية، وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة لاجتماعات الاتحادات الرياضية.

وشهد الاجتماع اكتمل نصاب الحضور القانوني من الأعضاء أصحاب العضوية العاملة، ممثلين عن أندية: الصيد – القناة – الشبان المسلمين قنا – عمال فرشوط.

وناقشت الجميعة العمومية جدول الأعمال الذي تضمن البنود التالية:
    1.    التصديق على محضر الاجتماع السابق.
    2.    عرض تقرير عن أعمال الاتحاد خلال الموسم الرياضي السابق.
    3.    استعراض الميزانية والحسابات الختامية وتقرير المراقب المالي.
    4.    اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل.
    5.    تعيين المراقب المالي وتحديد مكافأته.
    6.    تعيين المدير التنفيذي والمدير المالي وتحديد رواتبهما.
    7.    التصديق على اللائحة المالية ولوائح الاتحاد الأخرى.
    8.    التصديق على تأسيس لجنة البارادارتس المصرية كإضافة تنظيمية ضمن هيكل الاتحاد.

واختُتمت أعمال الجلسة بعد الانتهاء من مناقشة واعتماد جميع البنود وفق القواعد المنظمة.
 و قد صرح د/ يحيي عبد القادر بأن اجتماع الجمعية جاء مكتمل النصاب القانونى بواقع ٤ هيئات من اصل ٦ مؤكدا علي علاقة متينة بين الاتحاد و الأندية الاعضاء التى يتزايد عددها من عام لاخر و ان الاجتماع يأتى تتويجاً لجهود و إنجازات حققها الاتحاد خلال الموسم السابق عبرت عنها خطة دقيقة أبرزها تنظيم بطولة مصر الدولية بنجاح كبير و خاصة وان الاتحاد يستعد لتنفيذ النسخة الرابعة اوائل ديسمبر القادم في شرم الشيخ مع تنظيم بطولة مصر الدولية للبارادارتس كما وجه د/ يحيى الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة و اللجنة الأولمبية المصرية مهنئاً كل منهم بصدور التعديلات الجديدة لقانون الرياضة فى مصر مما أدي الي تحقيق وضع مؤسسي دائم للرياضة المصرية

الجمعية العمومية للاتحاد المصري للدارتس الدكتور يحيى عبد القادر رئيس الاتحاد المصري للدارتس وزارة الشباب والرياضة اللجنة الأولمبية المصرية

