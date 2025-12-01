حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، فعاليات النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2025، والذي تعقد فعالياته في الفترة من الأول حتى الرابع من ديسمبر.

وعلى هامش الافتتاح، تفقد "صدى البلد" المعروضات والمنتجات التي تزين معرض إيديكس 2025، والتي كان أبرزها المدفع المصري EGY k9A1 والذي تصنعه مصر بالتعاون مع مع شركة "هانوا" الكورية الجنوبية وينتج بشركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى .

امكانيات مدفع الهاوتزر الـ EGY k9A1

يبلغ المدى الخاص بالقذيفة 40 كيلومتر

تبلغ سرعة القذيفة 60 كيلومتر

هناك قابلية لتزويد المدى الخاص بالقذيفة بإضافة بعض المعدات والأجهزة الأخرى

ويبلغ وزن المدفع بدون شدة 41.5 طن و 48 طن بالشدة

يبلغ طوله 12.3 متر والعرض 3.4 متر

يحمل حتى 5 أشخاص

تبلغ سرعته القصوى 60كم وأقصى مدى 360كم

تبلغ قوة المحرك 1000 حصان

ويشارك في في معرض إيديكس 2025 نحو 500 شركة من كبرى الشركات العالمية، ليكون الحدث واحدًا من أبرز المعارض الدولية المتخصصة في ظل تكامل الجهود بين مختلف الجهات المنظمة لإخراجه بالشكل اللائق الذي يعبر عن ثقل ومكانة مصر الإقليمية والدولية.

ويضم المعرض أجنحة دولية تمثل 25 دولة بحضور عارضين من مختلف أنحاء العالم لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الدفاع والتسليح، كما يشهد مشاركة وفود رسمية من أكثر من 100 دولة، مع توقع استقبال ما يقرب من 45 ألف زائر من المتخصصين والمهتمين.

يذكر أن معرض إيديكس 2025 يضم كبرى الشركات المتخصصة فى جميع المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناء السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبرانى وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوي والإتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة وغيرها من الأسلحة مما يوفر فرصة للإطلاع على أحدث الإبتكارات فى مختلف المجالات من خلال المعرض.

المدفع المصري EGY k9A1

