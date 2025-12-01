صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة

كشف مصطفى سعيد، شقيق زوجة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، عن تعرض سيارة شقيقته شيماء سعيد إلي حادث بعد سقوط سقف الجراج عليها.

ونشر شقيق زوجة الراحل إسماعيل الليثي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يوضح كواليس الواقعة.

سيارة شيماء سعيد

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اخطارا من الأهالي يفيد بأنهيار جزئي بأحد العقارات على عدد من السيارات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الهرم لمكان البلاغ وتبين من خلال المعاينة، أن الانهيار أدى إلى تحطم 6 سيارات كانت متوقفة داخل الجراج، حيث تعرضت لتلفيات متفاوتة بين المتوسطة والشديدة، نتيجة سقوط أجزاء الخرسانة عليها مباشرة.