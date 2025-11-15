قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: حوافز وتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين
الأغرب من نوعها.. مرشح بجنوب سيناء يبدأ حملته الإنتخابية للبرلمان من أعماق البحر بدهب
الرئيس السيسي: ضرورة توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين
كان سندي ..شقيقة إسماعيل الليثي تكشف اللحظات الأخيرة ومعاناتها
حماس توجه نداء إلى الجامعة العربية بعد غرق الخيام في غزة
بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية
صندوق مكافحة الإدمان يستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن خلال أول 10 أشهر من 2025
20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو
أشلاء على بعد 200 متر.. مقتل وإصابة 41 شخصا في انفجار بمركز شرطة بكشمير الهندية
بعد فوز مصر بجائزة دولية.. حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار في أسبوع
وزيرا خارجية مصر وباكستان يؤكدان ضرورة إصدار قرار دولي لتثبيت إنهاء الحرب بغزة
الاتحاد الأوروبي والبرلمان يتوصلان إلى حل وسط بشأن ميزانية 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كان سندي ..شقيقة إسماعيل الليثي تكشف اللحظات الأخيرة ومعاناتها

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسراء صبري

ظهرت شقيقة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، رحمة الليثي، في لقاء تلفزيوني لتتحدث لأول مرة عن صدمتها بوفاة شقيقها، كاشفة ملامح شخصيته الإنسانية، ورد فعل الأسرة عقب الحادث، واللحظات الأخيرة قبل رحيله، وقد جاء حديثها ممزوجا بالحزن والبكاء، لما كان يمثله الراحل من دعم وسند لها ولأسرته.

محب للخير وشخصية داعمة للجميع

أكدت رحمة الليثي أن شقيقها الراحل كان معروفًا بطبعه الطيب وحبه لفعل الخير، مشيرة إلى أنه كان يقف إلى جانب الجميع سواء من داخل منطقته أو من خارجها. وأوضحت أن إسماعيل لم يكن يتأخر عن مساعدة أي شخص يلجأ إليه، وهو ما جعله محبوبا لدى محيطه.

صدمة الرحيل ودعوات بالشفاء لم تتحقق

وتحدثت رحمة عن اللحظة التي تلقت فيها العائلة نبأ وقوع الحادث، موضحة أن الخبر كان صدمة للجميع.

وأضافت أن الأقارب والجمهور ظلوا يدعون له بالشفاء حتى اللحظات الأخيرة، إلا أن قضاء الله كان نافذا.

وقالت إن الحزن خيم على كل من عرفه، لما كان يتمتع به من خلق وأثر طيب.

انهيار على الهواء: “كان أبويا وسندي”

دخلت شقيقة الراحل في نوبة بكاء قوية أثناء الحديث، مؤكدة أن إسماعيل الليثي كان بمثابة الأب والسند بالنسبة لها، خاصة في ظل وفاة والدهم منذ سنوات.

وأضافت قائلة: "من بعده مفيش حاجة هتفرحنا..هو كان أبويا وكل حاجة في الدنيا"، معبرة عن حجم الفقد الذي تشعر به الأسرة.

اللحظات الأخيرة بعد الحادث

وأشارت رحمة إلى أن شقيقها لم يتمكن من الحديث مع أي شخص منذ وصوله إلى المستشفى بعد الحادث، مؤكدة أن الأسرة كانت تعيش ساعات ثقيلة في انتظار أي بصيص أمل قبل إعلان وفاته.

دعوات بالرحمة وتمنيات بالعودة

واختتمت رحمة حديثها بعبارات مؤثرة، قائلة: "ياريتني كنت مكانه وأنا اللي عملت الحادثة.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنة يا رب"، مطالبة الجميع بالدعاء لشقيقها الراحل.

إسماعيل الليثي رحمة الليثي شقيقة إسماعيل الليثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

اسامه نبيه

أسامة نبيه يكشف عن نبوءة لـ محمد صبري تحققت بعد 5 أيام

زواج سلمي الشيمي

سلمى الشيمي تعلن عقد قرانها وتخفي وجه العريس | صور

ترشيحاتنا

كيا وهيونداي

اتهامات استغلال الأطفال تطارد كيا وهيونداي أمام القضاء الأمريكي

سامسونج

مفاجأة في سوق الهواتف الاقتصادية.. سامسونج تكسر القاعدة وتوفر أندرويد 16 لأرخص موبايل

Galaxy A36

سامسونج تستعد لملك الفئة المتوسطة المنتظر.. تسريبات تكشف مواصفات Galaxy A36 المنتظر

بالصور

إيهاب توفيق يحيي حفلا جماهيريا كامل العدد في مدينتي.. صور

حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

مبيعات السيارات
مبيعات السيارات
مبيعات السيارات

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

فيديو

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد