كان سندي ..شقيقة إسماعيل الليثي تكشف اللحظات الأخيرة ومعاناتها

ظهرت شقيقة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، رحمة الليثي، في لقاء تلفزيوني لتتحدث لأول مرة عن صدمتها بوفاة شقيقها، كاشفة ملامح شخصيته الإنسانية، ورد فعل الأسرة عقب الحادث، واللحظات الأخيرة قبل رحيله، وقد جاء حديثها ممزوجا بالحزن والبكاء، لما كان يمثله الراحل من دعم وسند لها ولأسرته.

محب للخير وشخصية داعمة للجميع

أكدت رحمة الليثي أن شقيقها الراحل كان معروفًا بطبعه الطيب وحبه لفعل الخير، مشيرة إلى أنه كان يقف إلى جانب الجميع سواء من داخل منطقته أو من خارجها. وأوضحت أن إسماعيل لم يكن يتأخر عن مساعدة أي شخص يلجأ إليه، وهو ما جعله محبوبا لدى محيطه.

صدمة الرحيل ودعوات بالشفاء لم تتحقق

وتحدثت رحمة عن اللحظة التي تلقت فيها العائلة نبأ وقوع الحادث، موضحة أن الخبر كان صدمة للجميع.

وأضافت أن الأقارب والجمهور ظلوا يدعون له بالشفاء حتى اللحظات الأخيرة، إلا أن قضاء الله كان نافذا.

وقالت إن الحزن خيم على كل من عرفه، لما كان يتمتع به من خلق وأثر طيب.

انهيار على الهواء: “كان أبويا وسندي”

دخلت شقيقة الراحل في نوبة بكاء قوية أثناء الحديث، مؤكدة أن إسماعيل الليثي كان بمثابة الأب والسند بالنسبة لها، خاصة في ظل وفاة والدهم منذ سنوات.

وأضافت قائلة: "من بعده مفيش حاجة هتفرحنا..هو كان أبويا وكل حاجة في الدنيا"، معبرة عن حجم الفقد الذي تشعر به الأسرة.

اللحظات الأخيرة بعد الحادث

وأشارت رحمة إلى أن شقيقها لم يتمكن من الحديث مع أي شخص منذ وصوله إلى المستشفى بعد الحادث، مؤكدة أن الأسرة كانت تعيش ساعات ثقيلة في انتظار أي بصيص أمل قبل إعلان وفاته.

دعوات بالرحمة وتمنيات بالعودة

واختتمت رحمة حديثها بعبارات مؤثرة، قائلة: "ياريتني كنت مكانه وأنا اللي عملت الحادثة.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنة يا رب"، مطالبة الجميع بالدعاء لشقيقها الراحل.