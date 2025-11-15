قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
الدفاع المدني: غزة غرقت خلال ساعتين من تساقط الأمطار
مصر تؤكد دعمها لجهود الوساطة الأمريكية لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمى
القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور
حوادث النجوم.. أحمد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه
شبح وبائي يعود للحياة مجددا.. اكتشاف فيروس شلل الاطفال بعد عقود من الاختفاء
فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار
أسامة ربيع: عبور سفينة الحاويات العملاقة CCJV بعد مرورها بأمان من باب المندب
فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار

ناصر السيد

كشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن دمشق فشلت في دفع إيجار مبنى السفارة السورية في تركيا، ما تسبب في خسارته.

السفارة السورية في تركيا

وجاء تصريح وزير الخارجية السوري خلال جلسة حوارية في "معهد تشاتام هاوس" في العاصمة البريطانية لندن ، مبررا تأخر فتح سفارة دمشق بأنقرة، بهذا الأمر.

وأشار الشيباني إلى أن سوريا تجري محادثات مع تركيا لافتتاح السفارة مؤكدا أن هذا الأمر أولوية للحكومة السورية نظرا للعلاقات المميزة بين البلدين.

وأثار تصريح الشيباني موجة من الضحك خلال جلسة معهد تشاتام هاوس، وأوضح الوزير السوري أنه تم افتتاح قنصلية في غازي عنتاب لتخفيف العبء على القنصلية السورية في اسطنبول، وأنه ستكون هناك إعادة هيكلة للبعثات الدبلوماسية السورية في الخارج بداية من العام القادم.

وأكد الشيباني أن الملف مفتوح وأن المفاوضات تجري جديا مع الجانب التركي لإعادة افتتاح السفارة وإنه تم بالفعل التوصل لخيارين بشأن مقر السفارة.

