فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار

كشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن دمشق فشلت في دفع إيجار مبنى السفارة السورية في تركيا، ما تسبب في خسارته.

السفارة السورية في تركيا

وجاء تصريح وزير الخارجية السوري خلال جلسة حوارية في "معهد تشاتام هاوس" في العاصمة البريطانية لندن ، مبررا تأخر فتح سفارة دمشق بأنقرة، بهذا الأمر.

وأشار الشيباني إلى أن سوريا تجري محادثات مع تركيا لافتتاح السفارة مؤكدا أن هذا الأمر أولوية للحكومة السورية نظرا للعلاقات المميزة بين البلدين.

وأثار تصريح الشيباني موجة من الضحك خلال جلسة معهد تشاتام هاوس، وأوضح الوزير السوري أنه تم افتتاح قنصلية في غازي عنتاب لتخفيف العبء على القنصلية السورية في اسطنبول، وأنه ستكون هناك إعادة هيكلة للبعثات الدبلوماسية السورية في الخارج بداية من العام القادم.

وأكد الشيباني أن الملف مفتوح وأن المفاوضات تجري جديا مع الجانب التركي لإعادة افتتاح السفارة وإنه تم بالفعل التوصل لخيارين بشأن مقر السفارة.