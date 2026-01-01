قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء ييتفقد أعمال التطوير بمصنع سيماف
بعثة منتخب اليد تتوجه لـ إسبانيا اليوم لإقامة معسكر أمم إفريقيا
السيدة انتصار السيسي تبعث برسالة تهنئة للمصريين مع بداية العام الجديد
القومية للأنفاق توضح حقيقية رفع تذاكر المترو بسبب “ الفكة”
سن القبول في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
عبد اللطيف: العربية للتصنيع أصبحت في عهد الجمهورية الجديدة صرحا صناعيا متطورا
فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة برواتب تصل إلى 14,250 جنيهًا
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين في كأس أمم أفريقيا
ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة
فرنسا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15عامًا اعتبارًا من 2026
بسبب الألعاب النارية.. إصابة 25 شخصًا في مدينة كراتشي الباكستانية
أثناء الليل.. الدفاع الروسية تكشف تفاصيل إسقاط 168 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

رامز جلال
رامز جلال
سارة عبد الله

وجه الفنان ياسر جلال، رسالة لشقيقه الفنان رامز جلال بعد ادائه العمرة مع بداية العام الجديد.

وكتب ياسر جلال عبر ستوري حسابه الشخصي على انستجرام: “تقبل الله يا حبيبي وان شاء الله ربنا يوفقك وينجحك نجاح كبير الكل يستعجب عليه، ويوفقنا ويوفق كل زمايلنا”.

ستوري ياسر جلال

وكان قد شارك رامز جلال جمهوره بصورته من أمام الكعبة داخل الحرم المكي وهو يؤدي مناسك العمرة، وذلك عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر رامز جلال صورته بملابس الإحرام والكمامة،  وعلق  قائلاً: “اللهم إنا نسألك خير هذه السنة يمنها ويسرها وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وهداها، ونعوذ بك يا الله من شرورها وعسرها وخوفها وهلاكها”.

برنامج رامز جلال في رمضان ٢٠٢٦

على صعيد آخر، يواصل الفنان رامز جلال حاليًا التحضيرات النهائية لبرنامجه الشهير في رمضان 2026، والذي من المنتظر أن يسيطر عليه روح الكوميديا والتشويق.

في الوقت نفسه، استكمل فريق عمل برنامج رامز جلال الجديد تجهيز الديكورات النهائية بالكامل في موقع التصوير بالعاصمة السعودية الرياض، وقد حرص ‏رامز جلال على زيارة الموقع شخصيًا للاطمئنان على كافة الاستعدادات النهائية والتفاصيل الفنية قبل انطلاق مرحلة التصوير يناير القادم.‏

ومن المنتظر أن يُعرض برنامج رامز جلال الرمضاني عبر قناة "‏mbc‏ مصر".

رامز جلال الفنان ياسر جلال العمرة بداية العام الجديد

