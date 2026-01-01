ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

وجه الفنان ياسر جلال، رسالة لشقيقه الفنان رامز جلال بعد ادائه العمرة مع بداية العام الجديد.

وكتب ياسر جلال عبر ستوري حسابه الشخصي على انستجرام: “تقبل الله يا حبيبي وان شاء الله ربنا يوفقك وينجحك نجاح كبير الكل يستعجب عليه، ويوفقنا ويوفق كل زمايلنا”.

ستوري ياسر جلال

وكان قد شارك رامز جلال جمهوره بصورته من أمام الكعبة داخل الحرم المكي وهو يؤدي مناسك العمرة، وذلك عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر رامز جلال صورته بملابس الإحرام والكمامة، وعلق قائلاً: “اللهم إنا نسألك خير هذه السنة يمنها ويسرها وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وهداها، ونعوذ بك يا الله من شرورها وعسرها وخوفها وهلاكها”.

برنامج رامز جلال في رمضان ٢٠٢٦

على صعيد آخر، يواصل الفنان رامز جلال حاليًا التحضيرات النهائية لبرنامجه الشهير في رمضان 2026، والذي من المنتظر أن يسيطر عليه روح الكوميديا والتشويق.

في الوقت نفسه، استكمل فريق عمل برنامج رامز جلال الجديد تجهيز الديكورات النهائية بالكامل في موقع التصوير بالعاصمة السعودية الرياض، وقد حرص ‏رامز جلال على زيارة الموقع شخصيًا للاطمئنان على كافة الاستعدادات النهائية والتفاصيل الفنية قبل انطلاق مرحلة التصوير يناير القادم.‏



ومن المنتظر أن يُعرض برنامج رامز جلال الرمضاني عبر قناة "‏mbc‏ مصر".