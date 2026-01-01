قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد إمام يُهنئ جمهوره بالعام الجديد: «كل سنة وانتوا حلوين جميعاً.. واستنوا الكينج»
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 168 مسيرة أوكرانية
الجالية المصرية بالكويت تواصل التصويت في جولة الإعادة بدوائر المرحلة الأولى المُلغاة
«بن غفير» : يجب ألا ننتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل إعادة آخر جثة
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026
تعرف على أمنية ترامب في عام 2026
أول يوم في 2026.. تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة
مصر ستحصل على بطولة الأمم الأفريقية 2026.. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة
في ليلة رأس السنة.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بهذه الإطلالة|شاهد
10 معلومات رسمية عن التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
الضفة الغربية .. انفجار قوي بمحيط المستشفى الوطني وسط نابلس
صوتها جميل.. مذيعة صدى البلد تبهر الجمهور بأغنية تامر عاشور «هيجيلي موجوع» | شاهد
احتفالاً بالعام الجديد.. شيماء سيف تتألق في أحدث ظهور لها من تركيا |شاهد

سارة عبد الله

شاركت الفنانة شيماء سيف، صورة  جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت شيماء سيف الأنظار بإطلالتها الأنيقة، ورشاقتها الملحوظة من احتفالات العام الجديد بتركيا.

وكانت قد شاركت الفنانة شيماء سيف، صورا من كواليس مسلسل الست موناليزا، المقرر عرضه في دراما مضان ٢٠٢٦.


وتضم القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الست موناليزا، كل من، مي عمر، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم وفاء عامر، سماء إبراهيم، أحمد مجدي، محمد محمود، مريم الجندي، وجوري بكر، والمسلسل تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي، والعرض على قنوات MBC.

