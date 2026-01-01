احتفالاً بالعام الجديد.. شيماء سيف تتألق في أحدث ظهور لها من تركيا |شاهد

شاركت الفنانة شيماء سيف، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت شيماء سيف الأنظار بإطلالتها الأنيقة، ورشاقتها الملحوظة من احتفالات العام الجديد بتركيا.

شيماء سيف

وكانت قد شاركت الفنانة شيماء سيف، صورا من كواليس مسلسل الست موناليزا، المقرر عرضه في دراما مضان ٢٠٢٦.



وتضم القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الست موناليزا، كل من، مي عمر، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم وفاء عامر، سماء إبراهيم، أحمد مجدي، محمد محمود، مريم الجندي، وجوري بكر، والمسلسل تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي، والعرض على قنوات MBC.