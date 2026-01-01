قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في أول أيام السنة.. أسعار العملات الأجنبية في مصر
إذا فاتتك لسنوات.. اعرف كيفية قضاء الصلاة بطريقة صحيحة
حصاد التضامن 2025.. صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد
كوارث مناخية غير مسبوقة.. الولايات المتحدة الأكثر تضررًا في 2025
مشروع الذهب القاري.. كيف تحوّل مصر المعدن النفيس إلى قوة اقتصادية؟
غنى سيرة الحب.. محمد فؤاد يتألق بأضخم حفلات رأس السنة فى القاهرة الجديدة
في كلمته بمناسبة رأس السنة.. البابا تواضروس: فليجعل الله العام الجديد عام الشبع والبركة
4 أعمال تنجي من عذاب القبر.. داوم عليها قبل فوات الأوان
وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك
ترامب يعلن سحب قوات الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند
كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى حجاج يشعل حفلة الثالث برأس السنة بسهرة جماهيرية فى الشروق

مصطفي حجاج
مصطفي حجاج
محمد زاهر

أحيا النجم مصطفي حجاج حفله الثالث ضمن  جولة سهرات رأس السنة داخل نادي هيلوبوليس الشروق بحضور الآلاف من الأعضاء واسرهم من مختلف الأعمار .


حضر مصطفي حجاج بكامل أناقته  مرتديا ملابس كاجوال بصحبة مديرة أعماله ميرا أمير.

واشعل حجاج الحفل كالعادة بعدد كبير من أغانيه الشهيرة المميزة منها "يابتاع النعاع" ،"مايحنلهاش" ،"الوجع" ،  خطوة، حب مين، بنت الناس، بطليني، سنين، شكشكه، يا باي، يا لوز مقشر، 100 وش ،عملنا قيمة بالإضافة الى "زحمه يا دينا" لعدوية و "عيون القلب لنجاة .. وغيرها.

تخلل الحفل موقف إنساني لحجاج مع احد معجبيه من ذوي القدرات الخاصة حيث شاركه الغناء والتقاط الصور التذكارية معه.
كما حرصت إدارة نادي هليوبوليس الشروق على تكريمه كافضل مطرب لعام 2025 ولمساهمته في انجاح حفل رأس السنة.

وحقق مصطفي حجاج رقما قياسيا في عدد الحفلات التي أحياها ليلة راسها حيث قدم 3 حفلات ناجحه الاول باحد فنادق القاهرة الجديدة بمشاركة النجوم محمد فؤاد ورامي عباش وكارمن سليمان والحفل الثاني بأحد فنادق طريق صلاح سالم وكان مسك الختام مع الحفل الجماهيري بنادي هيلوبوليس الشروق.

مصطفي حجاج حفلات رأس السنة نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

تراجع جديد في أسعار الذهب ليلة رأس السنة

حالة الطقس

خريطة الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

صرف معاشات يناير 2026 لـ13 مليون مواطن.. المواعيد والأماكن والقيم كاملة

صرف معاشات يناير 2026 لـ13 مليون مواطن.. المواعيد والأماكن والقيم كاملة

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026.. صور

ترشيحاتنا

نشأت الديهي

حزب المحافظين يدعو لترحيل علاء عبد الفتاح من لندن.. والديهي: خليه عندكم

عمرو دياب

الهضبة بين العائلة والفن.. عمرو دياب يحافظ على توهجه في 2026

مي كساب

نجاح متواصل.. مي كساب تتحدث عن أعمالها الأخيرة والكيمياء مع هشام ماجد وشيكو

بالصور

مختلفة وجميلة.. طريقة عمل كب كيك البرتقال

طريقة عمل كب كيك البرتقال
طريقة عمل كب كيك البرتقال
طريقة عمل كب كيك البرتقال

أسعار ومواصفات ميتسوبيشي إكسباندر في السوق المصري

ميتسوبيشي إكسباندر
ميتسوبيشي إكسباندر
ميتسوبيشي إكسباندر

خطوات اختيار وشراء سيارة مستعملة بطريقة آمنة وذكية

شراء سيارة مستعملة
شراء سيارة مستعملة
شراء سيارة مستعملة

3 ارشادات مهمة.. تعديل وضعية النوم قد يخفف الألم ويعزز راحتك

تعديل وضعية النوم قد يخفف الألم ويعزز راحتك أثناء النوم
تعديل وضعية النوم قد يخفف الألم ويعزز راحتك أثناء النوم
تعديل وضعية النوم قد يخفف الألم ويعزز راحتك أثناء النوم

فيديو

طارق جميل

انفصال مهني بعد 14 عامًا.. طارق جميل سعيد ينهي علاقته القانونية بعمرو أديب

طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

على طريقة فيلم Home Alone.. طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد