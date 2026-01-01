مصطفى حجاج يشعل حفلة الثالث برأس السنة بسهرة جماهيرية فى الشروق

أحيا النجم مصطفي حجاج حفله الثالث ضمن جولة سهرات رأس السنة داخل نادي هيلوبوليس الشروق بحضور الآلاف من الأعضاء واسرهم من مختلف الأعمار .



حضر مصطفي حجاج بكامل أناقته مرتديا ملابس كاجوال بصحبة مديرة أعماله ميرا أمير.

واشعل حجاج الحفل كالعادة بعدد كبير من أغانيه الشهيرة المميزة منها "يابتاع النعاع" ،"مايحنلهاش" ،"الوجع" ، خطوة، حب مين، بنت الناس، بطليني، سنين، شكشكه، يا باي، يا لوز مقشر، 100 وش ،عملنا قيمة بالإضافة الى "زحمه يا دينا" لعدوية و "عيون القلب لنجاة .. وغيرها.

تخلل الحفل موقف إنساني لحجاج مع احد معجبيه من ذوي القدرات الخاصة حيث شاركه الغناء والتقاط الصور التذكارية معه.

كما حرصت إدارة نادي هليوبوليس الشروق على تكريمه كافضل مطرب لعام 2025 ولمساهمته في انجاح حفل رأس السنة.

وحقق مصطفي حجاج رقما قياسيا في عدد الحفلات التي أحياها ليلة راسها حيث قدم 3 حفلات ناجحه الاول باحد فنادق القاهرة الجديدة بمشاركة النجوم محمد فؤاد ورامي عباش وكارمن سليمان والحفل الثاني بأحد فنادق طريق صلاح سالم وكان مسك الختام مع الحفل الجماهيري بنادي هيلوبوليس الشروق.