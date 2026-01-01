حضور تخطى الطاقة الاستيعابية.. رامي عياش يتألق في سهرة رأس السنة بالقاهرة الجديدة

أحيا الميجا ستار اللبناني رامي عياش أضخم حفلات رأس السنة بالقاهرة الجديد بحضور تخطي الطاقةالاستيعابية لقاعة الإحتفال وتفاعل غير مسبوق للجمهور من مختلف الجنسيات العربية .



بدأ الحفل بكلمة حماسية للمنتج ومنظم الحفل وليد منصور عن رامي عياش ومشواره الفني الذي يعد إضافة للفن العربي .. بعدها انطلق عياش ليشعل الحفل بعدد كبير من أغانيه الطربية والرومانسية المميزة منها "خليني معاك" ، "قصة حب" ، و"اشتقتلك"و "قلبي مال" .. بالإضافة إلى "الناس الرايقة" و"بنت السلطان" لعدوية و"سواح" للعندليب عبد الحليم حافظ.. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين.

.