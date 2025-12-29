روبي تثير الجدل بإطلالتها في حفلتها بـ دبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ..

وتالقت روبي ، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود .

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وتتميز روبي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد روبي، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا

حفل روبي فى دبي

أحيت روبي حفلا غنائيا مساء أمس 27 ديسمبر في "فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي مول"، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، قدمت فيه مجموعة من أشهر أغانيها.

وعلقت روبي على صورها كاتبة: "دبي كانت تجربة لا تنسى، موسيقى وطاقة وذكريات ستبقى محفورة في ذاكرتي، كل صورة تحكي جزءا من سحرها".

يذكر أن آخر أعمال روبي كان مسلسل "إخواتي" وشاركها بطولته: نيللي كريم، وكندة علوش، وجيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير، وتم عرضه في رمضان 2025.