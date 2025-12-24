مصطفى حجاج يتألق بحفل كريسماس ضخم لطلاب عين شمس الأهلية.. صور

أحيا النجم الشعبي مصطفي حجاج حفلا غنائيا ضخما لطلاب جامعة عين شمس الأهلية من مختلف الكليات والمراحل ضمن الانشطة الترفيهية وأعياد الكريسماس.

وافتتح حجاج وصلته الطربية بأغنية "يا بتاع النعناع" وسط هتافات وصيحات الإعجاب بعدها حرص على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال .

كما قدم عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة المميزة التى أشعلت اجواء الحفل منها "مايحنلهاش" ،"الوجع"، خطوة، حب مين، بنت الناس، بطليني، سنين، شكشكه، يا باي، يا لوز مقشر، نصيبي وقسمتي، زحمة، 100 وش ،عملنا قيمة .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين.

تخلل الحفل تكريم إدارة الجامعة لمصطفي حجاج كافضل مطرب شعبي لعام 2025 و ميرا اميرا كافضل مديرة أعمال ولمساهمتها في انجاح الحفل بالإضافة إلى رفيق نجيب كأفضل شاعر غنائي عن مجمل أعماله.

على جانب آخر يستعد مصطفي حجاج مساء غد الخميس لإحياء حفلا غنائيا ضخما بالعاصمة الجديدة بمشاركة النجم محمد فؤاد ضمن حفلات الكريسماس والعام الجديد.