قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وعمان تعززان الشراكة الاقتصادية.. تكامل صناعي ولوجستي واستثمارات جديدة تربط المناطق الصناعية بالموانئ العمانية
انخفاض النمو السكاني.. نائب وزير الصحة: واجهنا الإنجاب غير المخطط له بوسائل آمنة
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال
وزير الكهرباء: التعاون مع الصين في مجالات استكشاف وتقييم وتعدين خامات العناصر الأرضية النادرة
محمد إمام ينجو من إصابة بالغة أثناء تصوير مسلسل الكينج.. شاهد
تدشين البوابة الرقمية الجديدة لهيئة الشراء الموحد
وزير الكهرباء يزور منجمًا للخامات ومصنعًا لاستخلاص العناصر الاستراتيجية بمقاطعة منغوليا
برودة شديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الفترة المقبلة| فيديو
أخطر 6 ساعات.. الأرصاد تحذر من أول أيام الشتاء في مصر
أجمل الظواهر الفلكية وذروة شهب الدبيات 2025 في سماء مصر والوطن العربي.. تفاصيل
تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم
شديد البرودة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غدا .. محمد فؤاد ومصطفى حجاج يحييان حفلًا كبيرًا لمجموعة طلعت مصطفى في سيليا

سيليا
سيليا
أحمد عبد القوى

تنظم مجموعة طلعت مصطفى حفلا كبيرا في "سيليا" غدا الخميس ، يحييه النجمان محمد فؤاد ومصطفى حجاج، وذلك بمناسبة افتتاح The Village، المنطقة الأكثر تميزا في سيليا وأحدث وجهات التسوق والترفيه في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويُعد هذا الحفل هو ثاني حفل كبير يُقام في سيليا احتفالًا بافتتاح The Village، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تقديم تجربة متكاملة تجمع بين الفن والتسوق والترفيه وأسلوب الحياة العصري.

وشهد الأسبوع الماضي اولى افتتاحات منطقة The Village بافتتاح كارفور وكيدز ستيشن ، واللذان قدما عروضا وخصومات كبيرة بمناسبة الافتتاح .

وتعد منطقة " The Village " القلب النابض لسيليا، حيث تستوعب العشرات من أرقى العلامات التجارية والترفيهية العالمية، فضلا عن المراكز الطبية والإدارية والنادي الرياضي ومجمعات السينمات وملاعب البولينج، مع إطلالة متميزة على البحيرة المركزية المحاطة بسلاسل المطاعم الشهيرة، بجانب المسرح المفتوح.

محمد فؤاد طلعت مصطفى حجاج سيليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

مشغولات ذهبية

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

حسام حسن

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

محافظ الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يؤكد أهمية إقامة المبادرات لتعزيز التكافل الاجتماعي

انطلاق مشروع أجرو هب بجامعة الإسكندرية

جامعة الإسكندرية تطلق مشروع “أجرو هب” لإدارة النفايات الزراعية

جامعة بنها

اعتماد معمل تكنولوجيا المنسوجات بجامعة بنها طبقا للمواصفات الدولية ISO / IEC

بالصور

وزير الكهرباء: التعاون مع الصين في مجالات استكشاف وتقييم وتعدين خامات العناصر الأرضية النادرة

وزير الكهرباء والوفد المرافق له
وزير الكهرباء والوفد المرافق له
وزير الكهرباء والوفد المرافق له

من الظل إلى المواجهة المفتوحة.. استراتيجية استخباراتية بريطانية جديدة تضع روسيا والصين في قلب الأولويات

رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي

طريقة عمل آيس كريم في المنزل بمكونات بسيطة وطعم رائع.. جربيه الآن

لماذا يفضل الكثيرون تحضير الآيس كريم في المنزل؟
لماذا يفضل الكثيرون تحضير الآيس كريم في المنزل؟
لماذا يفضل الكثيرون تحضير الآيس كريم في المنزل؟

وحش صيني بقوة 1877 حصانًا.. "كوسميرا" تخطف الأنظار بسيارة خارقة

كوسميرا الصينية
كوسميرا الصينية
كوسميرا الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد