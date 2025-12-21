تامر حسني يشكر كل المتبرعين في حفله الخيري الأخير

عبر الفنان تامر حسني، عن سعادته وامتنانه بحفله الخيري الذي أحياه أمس، ووجه الشكر لكل المتبرعين.

وكتب تامر حسني عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "حقيقي حفل خيري عظيم شكراً لكل من تبرع معنا من أجل أهالينا الغير قادرين بجمهورية مصر العربية من خلال المؤسسة العظيمة

( راعي مصر ) جزاكم اللّٰه كل الخير على مجهودكم الخرافي".

وأحيا الفنان تامر حسني يوم السبت، أحدث حفلاته الغنائية في قصر عابدين لصالح مؤسسة راعي مصر في أول ظهور له بعد وعكته الصحية.

واستقبل الجمهور تامر حسني بحفاوة وانهالت عليه بوكيهات الورد ولافتات مختلفة احتفالا بشفائه، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

وظهرت إحدى اللافتات الترحبية جاءت بتعليق: “والله العظيم من ٢٠١٤ ونفسى اقول معاك حاجة من كلماتى .. وحمدلله على سلامتك يا نجم الجيل”.