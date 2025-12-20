بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

أحيا الفنان تامر حسني اليوم، أحدث حفلاته الغنائية في قصر عابدين لصالح مؤسسة راعي مصر في أول ظهور له بعد وعكته الصحية.

واستقبل الجمهور تامر حسني بحفاوة وانهالت عليه بوكيهات الورد ولافتات مختلفة احتفالا بشفائه، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

وظهرت إحدى اللافتات الترحبية جاءت بتعليق: “والله العظيم من ٢٠١٤ ونفسى اقول معاك حاجة من كلماتى .. وحمدلله على سلامتك يا نجم الجيل”.

شروط حضور حفل تامر حسني

وكانت كشفت الجهة المنظمة لحفل تامر حسنى عن شروط حضور الحفل، حيث أكدت “منع دخول الأطفال أقل من 15 عاما”، كما اشترطت “الدخول بالملابس الرسمية” و"وعدم الدخول بالمأكولات والمشروبات".

وكتب الفنان تامر حسني، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: “حبايب قلبي وحشتوني جدًا، مستنيكم في الحفل الخيري الكبير لجمعية راعي مصر في قصر عابدين الملكي، إن شاء الله يوم السبت 20 ديسمبر”.

تامر حسنى يوجه رسالة لجمهوره

وكان وجه الفنان تامر حسني رسالة شكر لجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بعد الدعم الذى تلقاه منهم بعد تعرضه لوعكته الصحية.

و كتب تامر حسني :بحاول اقوم معاكم ، شكراً على كل مشاعر الحب اللى شوفتها منكم امبارح