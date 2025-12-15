تعليمات دخول حفل تامر حسنى في قصر عابدين

يستعد الفنان تامر حسني، لاحياء حفلا غنائياً يوم 20 ديسمبر المقبل، بقصر عابدين في أول ظهور بعد وعكته الصحية.

وكشفت الجهة المنظمة عن شروط حضور الحفل، حيث أكدت منع دخول الأطفال أقل من 15 عاما، كما اشترطت الدخول بالملابس الرسمية ووعدم الدخول بالمأكولات والمشروبات".

وكتب الفنان تامر حسني، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: “حبايب قلبي وحشتوني جدًا، مستنيكم في الحفل الخيري الكبير لجمعية راعي مصر في قصر عابدين الملكي، إن شاء الله يوم السبت 20 ديسمبر”.

وغادر الفنان تامر حسني، المستشفى مؤخرا؛ بعد تحسن حالته الصحية، عقب الوعكة التي تعرض لها مؤخرًا واستدعت دخوله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.