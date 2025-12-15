شوبير يكشف عن تواجد مهاجم جديد على رادار الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق ، عن أن هناك ثنائي هجومي جديدان من الأردن على رادار الأهلي.

وقال أحمد شوبير ، في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين: "بعد إصابة يزن النعيمات لو الأهلي هيضم مهاجم من الأردن فالاسم اللي بيتردد حاليا هو علي علوان لاعب جيد جدا، وفيه البعض بيرشح للأهلي عودة الفاخوري ولد صغير بيسموه ميسي الأردن ، وده كان لاعب منتخب الشباب، ولعب للحسين أربد ولعب كثيرا وعمل نتائج جيدة جدا جدا".

وأوضح شوبير: "الأمر بالنسبة للفاخوري كويس لكن هو بيلعب جناح مهاجم ناحية الشمال لكن علي علوان رأس حربة صريح".

وأضاف : "علي علوان من مواليد 2000 ماشي بشكل كويس جدا جدا، هو لعب للجزيرة الأردني والحسين أربد والشمال والخور القطري والكرمة العراقي وفريق ماليزي وقيمته السوقية 450 ألف يورو، وخاض 61 مباراة دولية وعامل أرقام جيدة جدا".

واختتم : "الأهلي لم يتفاوض مع علي علوان حتى الآن، لكنه من الأسماء المتواجدة حاليا في ترشيحات النادي الأهلي من الوكلاء ولجنة الإسكاوتنج لتدعيم الهجوم".