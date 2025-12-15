محمد شريف وياسين مرعي ينتظمان في تدريبات الأهلي

ينتظم اليوم الإثنين الثنائى محمد شريف وياسين مرعي لاعبا النادى الأهلى فى تدريبات فريقهم الجماعية بعدما حصل الثنائى على راحة لمدة 5 أيام بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر الثانى فى بطولة كأس العرب.

وأكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة، أن الجهاز الفني قام بمنح الثنائى إجازة من المشاركة في التدريبات للحصول على قسط من الراحة.

فيما يواصل الثنائى كريم فؤاد ومحمد مجدى أفشة لاعبا الأهلى برنامجهم التأهيلى للتعافى من الإصابة التى لحقت بهم خلال مشاركتهم فى كأس العرب.

طلب المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، تقريراً من محللي الأداء بالفريق عن فريق سيراميكا قبل مواجهة الجمعة المقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر والتي يخوضها المارد الأحمر دون لاعبيه الدوليين .

ويرغب توروب فى تجهيز لاعبي الأهلي بشكل جيد لتقديم عروض جيدة في هذه البطولة التي يلعب فيها الأهلي ضمن منافسات المجموعة الأولى برفقة كل من، سيراميكا – فاركو- طلائع الجيش- إنبي- غزل المحلة، والمقاولون العرب. وخسر الأهلى من إنبى بهدف دون رد فى الجولة الأولى لكأس عاصمة مصر.

وخسر سيراميكا مباراته الأولى في دور المجموعات بكأس عاصمة مصر من طلائع الجيش بهدفين دون رد، وحقق فريق سيراميكا لقب بطولة كأس عاصمة مصر 3 مرات متتالية، بالفوز على فرق، المصري، طلائع الجيش والبنك الأهلي في آخر 3 نهائيات.