طارق خيري: فخور بالفوز باللقب التاريخي مع الأهلي

أبدي طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي، سعادته بتتويج الفريق بلقب بطولة إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ فريق السيدات بالأهلي، على حساب فريق فيروفيارو مابوتو الموزمبيقي بنتيجة 77-51 في نهائي البطولة التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

كما أعرب خيري عن سعادته الكبيرة بالتتويج مع الأهلي كمدير فني بلقبي بطولة إفريقيا لفريقي الرجال والسيدات في إنجاز تاريخي، بعدما سبق له الفوز باللقب القاري مع رجال السلة بالنادي عام 2016. وأكد المدير الفني أن الفريق كان لديه إصرار كبير من البداية على إسعاد الجماهير، مشيرًا إلى أنه يهدي هذا اللقب الغالى إلى كل من ساند الفريق ودعمه بقوة.

وأوضح خيري أن الفريق حقق بطولة غالية عن جدارة واستحقاق، خاصة أن الفريق واجه منافسين أقوياء ولديهم لاعبات ذوات مستويات كبيرة، ولكننا قدمنا أداءً جيدًا خلال مشوار الفريق بالبطولة.

وحصد الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي بطولة إفريقيا التي استضافها النادي في الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري بصالة الأمير عبد الله الفيصل.