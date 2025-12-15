قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رياح قوية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لأهالي الاسماعيلية
المغرب.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بمدينة آسفي إلى 21 قتيلا
وزارة الرياضة: كل الجهات المعنية عندها مرونة في أزمة أرض الزمالك إلا إدارة النادي
الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني
تقدم في محادثات برلين بين واشنطن وكييف حول خطة السلام
أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحضري: الانتماء لمنتخب مصر سبب قبول المهمة بكأس العرب

عصام الحضري
عصام الحضري
إسراء أشرف

كشف عصام الحضري، المدرب المساعد لمنتخب مصر في بطولة كأس العرب 2025، تفاصيل مشاركته مع الفراعنة في البطولة التي ودعها الفريق من دور المجموعات بعد تعادلين وهزيمة واحدة.

الحضري يكشف كواليس قيادة منتخب مصر لكأس العرب: "قبول المهمة جاء انتماءً للفريق"

وقال الحضري في تصريحات لقناة "أون سبورت" إن فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة المنتخب في البطولة لم تكن واقعية، مشيرًا إلى أن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش سبق أن قاد المنتخب في خمس مباريات بكأس العرب قبل انتهاء مهمته.

وأضاف: "من سيقبل تدريب منتخب مصر في كأس العرب لمدة أربعة أشهر فقط؟ لا يوجد مدرب يقبل ذلك".

وأكد الحضري أن قبوله المهمة مع أحمد حسن جاء انتماءً للمنتخب، مشددًا على أنه لا يمكنهما رفض أي طلب يتعلق بالفريق الوطني، وقال: "لا نستطيع الحديث عن تاريخنا، لأننا حققنا إنجازات لم يسبق لأي أحد تحقيقها".

وتطرق الحضري إلى الجدل حول لقطة ضربة الجزاء في البطولة، مؤكدًا أن تدخله كان بناءً على طلب مباشر من المدير الفني حلمي طولان، نافياً أي تصرف فردي من جانبه.

كما علق على الانتقادات المتعلقة بمقاطع الفيديو المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "لم أنشر أي فيديو في توقيت خاطئ أو بشكل غير مناسب، لقد نشرت فيديو واحد فقط واعتذرت بعده".

عصام الحضري الحضري منتخب مصر الثاني منتخب مصر كأس العرب كأس العرب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

الحد الأدنى للمعاشات

قرار حكومي برفع الحد الأدنى للمعاشات بدءًا من يناير.. هتقبض كام؟

الهاتف

بلاش ترد على المكالمات الدولية .. تحذير عاجل من القومي للاتصالات

اعراض فيروس كورونا

أعراض متحور كورونا الجديد.. كيف تعرف أنك مصاب؟

ترشيحاتنا

اسعاف - ارشيفية

مصرع شخص وإصابة آخر بطلق ناري في أسوان

المبادرة

20 ألف لحاف وبطانية..تدشين مبادرةدعم الأسر الأولى بالرعاية في دمياط

جانب من الحدث

إطلاق شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد

بالصور

خست النص.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

خست النص.. ليلى علوى تخطف الانظار بفقدان وزنها
خست النص.. ليلى علوى تخطف الانظار بفقدان وزنها
خست النص.. ليلى علوى تخطف الانظار بفقدان وزنها

إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

فيديو

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد