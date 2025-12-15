الحضري: الانتماء لمنتخب مصر سبب قبول المهمة بكأس العرب

كشف عصام الحضري، المدرب المساعد لمنتخب مصر في بطولة كأس العرب 2025، تفاصيل مشاركته مع الفراعنة في البطولة التي ودعها الفريق من دور المجموعات بعد تعادلين وهزيمة واحدة.

الحضري يكشف كواليس قيادة منتخب مصر لكأس العرب: "قبول المهمة جاء انتماءً للفريق"

وقال الحضري في تصريحات لقناة "أون سبورت" إن فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة المنتخب في البطولة لم تكن واقعية، مشيرًا إلى أن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش سبق أن قاد المنتخب في خمس مباريات بكأس العرب قبل انتهاء مهمته.

وأضاف: "من سيقبل تدريب منتخب مصر في كأس العرب لمدة أربعة أشهر فقط؟ لا يوجد مدرب يقبل ذلك".

وأكد الحضري أن قبوله المهمة مع أحمد حسن جاء انتماءً للمنتخب، مشددًا على أنه لا يمكنهما رفض أي طلب يتعلق بالفريق الوطني، وقال: "لا نستطيع الحديث عن تاريخنا، لأننا حققنا إنجازات لم يسبق لأي أحد تحقيقها".

وتطرق الحضري إلى الجدل حول لقطة ضربة الجزاء في البطولة، مؤكدًا أن تدخله كان بناءً على طلب مباشر من المدير الفني حلمي طولان، نافياً أي تصرف فردي من جانبه.

كما علق على الانتقادات المتعلقة بمقاطع الفيديو المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "لم أنشر أي فيديو في توقيت خاطئ أو بشكل غير مناسب، لقد نشرت فيديو واحد فقط واعتذرت بعده".