مفتي الجمهورية يهنِّئ الرئيس السيسي والشعب المصري بليلة القدر المباركة

تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وإلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمَّتين العربية والإسلامية، بمناسبة ليلة القدر المباركة، سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن يجعلها ليلة خيرٍ وبركة ورحمة، وأن يفيض بنفحاتها على مصرنا العزيزة وسائر بلاد المسلمين أمنًا وسلامًا واستقرارًا، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الإنسانية جمعاء بالخير واليُمن والبركات.

وأكد مفتي الجمهورية، أن ليلة القدر تمثِّل نفحةً إيمانية عظيمة تتجلى فيها معاني الرحمة والمغفرة، وتتضاعف فيها الأجور، وتتنزل فيها السكينة على قلوب المؤمنين، داعيًا إلى اغتنام فضل هذه الليلة المباركة وتحرِّيها في العشر الأواخر من رمضان بالإقبال على الطاعات، والإكثار من الدعاء والاستغفار، واستحضار ما لهذه الليلة المباركة من عظيم الفضل وجليل المنزلة.

وتابع: فهي الليلة التي أنزل اللهُ فيها القرآنَ الكريم، وجعلها خيرًا من ألف شهر، تتنزل فيها الملائكة بالرحمات والبركات، ويعمُّ فيها السلام حتى مطلع الفجر، سائلًا الله تعالى أن يرزقنا فضل هذه الليلة المباركة، وأن يوفقنا لاغتنامها بالطاعة والذكر والدعاء، وأن يجعلنا فيها من المقبولين المشمولين برحمته، ومن عتقائه من النار.